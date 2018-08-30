أسرار الصحف ليوم الخميس 30 آب 2018

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البناء

استغربت أوساط سياسية إعلان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنه مستمرّ في مهمته لكنه سيعلن أسماء معرقلي التأليف لاحقاً. وتساءلت الأوساط ما هو المبرّر لتأخير الحريري إعلان تلك الأسماء طالما أنه منذ تكليفه لم يطرأ أيّ تغيير على العقد التي تحول دون إتمام مهمته ولمصلحة مَن هدر المزيد من الوقت ولماذا؟

توقعت مصادر تتابع معركة إدلب أن تنطلق الخطوات العسكرية للمعركة في أيّ لحظة، رافضة ما يُقال عن ربط البدء بموعد انعقاد القمة الروسية التركية الإيرانية، وأشارت المصادر إلى أنّ المعطيات الميدانية والاستخبارية هي التي تقرّر التوقيت لأنّ قرار المعركة متخذ ومحسوم، أما الترتيبات الإقليمية فمهمّتها تحييد المجموعات التي يمكن إخراجها من ساحة التحالف مع جبهة النصرة، وهذا لا يتعلق بتوقيت المعركة ويمكن حدوثه قبل وأثناء العمليات القتالية…

اللواء

همس: أوفدت دولة إقليمية سفيرها إلى مرجع كبير، لغير سبب، يتعلق الأبرز، بما نقله إليه قطب سياسي!

غمز: ربطت مصادر معنية بتأليف الوزارة بين التعثّر الخفي وعودة الحراكات إلى الشارع.

لغز: يرفض رئيس تيّار موالٍ تحديد سقف زمني مقبول للإنتهاء من وضع المسودة الأخيرة للحكومة؟

المستقبل

يقال إنّ ديبلوماسياً فرنسياً أكد أن خلو خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير من أي إشارة للوضع اللبناني لا يعني عدم اهتمامه بلبنان بقدر ما ينمّ عن حرص على عدم التدخّل في شؤونه الداخلية في هذه المرحلة الحسّاسة.

الجمهورية

يلاحظ أنّ وزراء تكتل سياسي، غير النواب، لا يشاركون في إجتماعاته الأسبوعية مع أنهم كانوا يشاركون فيها قبل الإنتخابات النيابية.

ينتظر أن يلتقي مسؤول أميركي كبير الشهر المقبل شخصيات لبنانية بعيداً من الأنظار.

إتُخذت إجراءات أمنية فورية قبل أيام في بيروت بناء على طلب من مرجع مسؤول، أدت الى تطويق إشكال كان يمكن أن يؤدي الى إشتباك بين عناصر توصف عادة بـ "غير المنضبطة".