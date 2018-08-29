للمرة الأولى في لبنان - لوريس بطيء للبيع!

A + A -

هكذا اكتشفنا، عبر صورة مرسلة إلينا، أن إحدى الكائنات المهددة بالانقراض من فصيلة "اللوريس البطيء" قد تم تهريبها إلى لبنان وهي معروضة للبيع في متجر للحيوانات الأليفة مقابل ألفي دولار.



بحسب قانون حماية الحيوانات والرفق بها فهذا أمر غير قانوني، ويُعاقب مقترف هذه الجريمة بالحبس لمدة تصل إلى عامين بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 33 ألف دولار!



وفور إبلاغنا بأن اللوريس البطيء معروض للبيع في متجر محلي لبيع الحيوانات الأليفة، اتصلنا بوزارة الزراعة طالبين تطبيق القانون.



وبالفعل، فقد توجّه موظفو الوزارة في غضون نصف ساعة من اتصالنا إلى متجر الحيوانات الأليفة وتمت مصادرة اللوريس البطيء على الفور ونقلها إلى مكاتبAnimals Lebanon حيث ستبقى برعاية الجمعية.



نورا، وهو الاسم الذي أطلقناه على اللوريس، ما تزال طفلة عمرها لا يتجاوز الأشهر، وتزن 130 غراماً فقط، ولو كانت تُركت لحياتها الطبيعية لكان يفترض بها أن تكون مع أمها في مرحلة الرضاعة.



جمعية Animals Lebanon اعتنت بنورا خلال الخمسة أشهر الفائتة، وهي مهمة دقيقة للغاية تتطلب الكثير من الخبرة لتوفير العلاج اللازم، واستيراد الأغذية المخصصة لها، وتأمين طبيب بيطري خبير وغيرها الكثير من متطلبات الرعاية.



أما قضية التهريب فقد رُفعت إلى المحاكم. نورا هي أول حيوان مهدّد بالانقراض تتم مصادرته بموجب القانون الجديد، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بمنح جمعية Animals Lebanon حق الحضانة الكاملة والموافقة على إرسال نورا إلى ملاذ آمن.



وقد رحّبت محمية Monkey World في بريطانيا بانضمام نورا إلى مركز الإغاثة المدهش والمجهّز بشكل كامل، حيث يتم الاعتناء بالمئات من الحيوانات.



في 24 آب/أغسطس 2018، توجّهت نورا إلى المحمية الجميلة في بريطانيا بمرافقة فريق من جمعية Animals Lebanon والدكتور أليسون كرونين، مديرة محمية Monkey Wolrd. وقد موّلت شركة الخطوط الجوية البريطانية الرحلة بأكملها واستحصلت لنا على تصريح خاص لنتمكن من وضع نورا في المقصورة معنا.



الشكر الجزيل لكل من جعل إنقاذ نورا ممكناً! نورا بأمان الآن، ونحن نتابع قضية المحكمة للتأكد من أن هذا العمل لن يمر دون عقاب..

[6:05 PM, 8/29/2018] Gaby Daniel: ok