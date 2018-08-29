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مخزومي: لانجاز التشكيلة الحكومية بحسب صلاحيات الرئيس المكلف

29
AUGUST
2018
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وصف رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، لقاء الأربعاء النيابي بالجيد، "لأن الأمور بحثت بكل صراحة وشفافية، وخصوصا في ما يتعلق بعمل اللجان النيابية المشتركة". وقال: "لدى الشعب الذي انتخبنا تساؤلات مشروعة حول أزمات الكهرباء والنفايات ومعظم الملفات الحياتية، وهنالك العديد من اللجان التي تبذل جهودا لإيجاد الحلول المطلوبة لهذه الملفات، لكن الأهم ترجمة هذه الجهود إلى نتائج فعلية".

 

وقال مخزومي إثر مشاركته في لقاء الأربعاء النيابي: "موقفنا من تشكيل الحكومة واضح وصريح، فالرئيس المكلف سعد الحريري نال ثقة نيابية كبيرة وعلى جميع الجهات أن تدعمه من أجل إنجاز التشكيل"، لافتا إلى "أن هذه الخطوة مهمة من أجل الحصول على الأموال المخصصة لدعم لبنان من مؤتمر "سيدر" وتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات".

 

وتابع: "نتمنى على الرئيس المكلف إنجاز تشكيلته الحكومية بحسب صلاحياته كاملة في اختيار التشكيلة التي يراها تتناسب مع تطلعاته وكي يكون واضحا أمام جميع من يحاول عرقلة التشكيل".

 

وأكد "أن اللجان النيابية تعمل، لكن هنالك حدودا للتشريع في غياب حكومة فهي من يوقع على المراسيم"، لافتا إلى "أن العمل الجاري اليوم هو لتحضير الأرضية للحكومة المقبلة". وقال: "على سبيل المثال يمكن تحضير الموازنة منذ اليوم على أن تعدل وتقر من الحكومة المقبلة دون أي تأخير".

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