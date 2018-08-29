بعد توقيف أحد الضباط.. قوى الامن تكشف وتوضح!

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صــدر عـن المديرية العــــامة لقـــوى الأمـن الداخـلي ـ شعبـــــة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:



تتناقل بعض وسائل الاعلام منذ يوم أمس خبراً حول توقيف أحد ضباط قوى الامن الداخلي.



يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وهذا الموضوع محض داخلي، وأن توقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه، للإشتباه به بمسألة معينة والوقوف على حقيقتها.



منذ وقت غير قصير تتميز مؤسسة قوى الامن الداخلي في اتخاذ مثل هذه الاجراءات، وهي تجري وفق معايير أرقى المؤسسات الامنية في العالم.