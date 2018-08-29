بنك بيروت حصد خمس جوائز من مجلة بانكر ميدل ايست.. سليم صفير مكرما: عدم تأليف الحكومة أثره سلبي على الاقتصاد

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أضاف "بنك بيروت" خمس جوائز جديدة إلى رصيده، حصدها من المجلة العالمية "بانكر ميدل إيست"، التابعة ل"مجموعة سي بي آي فاينانشال"، وذلك عن "المصرف الأسرع نموا في لبنان" و"أفضل مصرف تجزئة" وأفضل مصرف تجاري" و"أفضل مصرف لخدمات العمليات المصرفية".



كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور سليم صفير ومنحه جائزة "إنجاز العمر"، في خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق "فور سيزونز بيروت"، في حضور النائبة بولا يعقوبيان، نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين الياس عون، وممثلين عن المجلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف وحشد من الإعلاميين وأهل الصحافة.



صفير

وأعرب الدكتور صفير خلال تسلم مصرفه الجوائز من الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجلة عمر حسين ومدير تطوير الاعمال فيها دانيال باتمان، عن "اعتزاز المصرف بنيلها"، وقال: "أتشرف بالتقدير المميز الذي خصتنا به هذه المجموعة المميزة"، وأوضح أن "إرتقاء المصرف إلى هذا المستوى، إنما هو نتيجة سنوات من التخطيط والتنفيذ"، وأكد أن "المسيرة لا تتوقف هنا، وأن هذا التقدير سيمنح بنك بيروت دافعا إضافيا لكي يستمر في التقدم في كل ما يقوم به".



وعلى صعيد آخر، دعا صفير "جميع الفرقاء في البلاد، الى الاسراع في تأليف الحكومة واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الوضع المالي والاقتصادي"، ورأى أن "عدم تأليف الحكومة له أثر سلبي على الاقتصاد".



حسين

من جهته، هنأ حسين "بنك بيروت على إنجازه الخماسي وتميزه المصرفي".

يشار الى أن جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست"، تهدف إلى تكريم المؤسسات المالية والمصرفية المتميزة في المنطقة، وتعد علامة فارقة ومؤشر تميز في مجال الصناعة المصرفية والمالية.

وتلا المؤتمر حفل غداء على شرف الاعلاميين.