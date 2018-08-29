فريد البستاني: لدينا رئيس قوي ولا بد ان تكون هناك حكومة قوية

A + A -

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني ان "لن يسقط التأليف عن الرئيس الحريري وهؤلاء الذين يقولون ذلك لا يعرفون الدستور ولا يعرفون فخامة الرئيس ميشال عون، فالرئيس عون يعتبر الرئيس الحريري مثل ابنه وهل نسيتم وقفته اثناء احتجازه في المملكة العربية السعودية ما هذا الكلام؟"



واضاف البستاني في حديث مع روزانا رمال ضمن برنامج "بدبلوماسية" على شاشة الـ OTV ان ما يسمعه في تكتل لبنان القوي من الوزير باسيل انه يكّن الاحترام الكبير للرئيس الحريري.



وقال النائب البستاني "لقد حصلت انجازات كبيرة في عهد الرئيس عون، واعجبني قول الرئيس عون ان الناي بالنفس لا يكون عن مصالح لبنان"



واشار الى انّه "لدينا رئيس قوي ولا بد ان تكون هناك حكومة قوية تواكب عمل رئيس الجمهورية" مضيفاً "الرئيس بري داعم للرئيس عون والحمد لله لا زال هناك رجال دولة لديهم هذا الكمّ من المسؤولية".