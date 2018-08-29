رئيس الجمهورية اطلع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي على مبادرتهم البيئية لمدينة طرابلس

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الرئيس عون اكد تشجيعه المشاريع التي تحمي الثروة الطبيعية في لبنان

رئيس الجمهورية تلقى دعوة من "حركة أمل" لحضور مهرجان خطابي في الذكرى السنوية الاربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه يولي عناية خاصة بالبيئة في لبنان وبأهمية المحافظة عليها وتشجيع المشاريع التي تحمي التنوع البيئي والثروة الطبيعية التي باتت مهددة نتيجة الاهمال من جهة وعدم الاهتمام بمعالجة حديثة وآمنة للنفايات من جهة أخرى.

وشدد الرئيس عون على اهمية التوعية في المدارس والجامعات لحث الطلاب منذ صغرهم على احترام البيئة واعتماد الطرق التي تحميها، لافتا الى ان الخطة الاقتصادية الوطنية تعطي للشأن البيئي حيزا اساسيا لمواكبة عملية النهوض.

ونوه رئيس الجمهورية باهمية التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الطرف لحماية البيئة ولاسيما مبادرة اعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي الى تنظيم ندوة في باريس في 10 ايلول المقبل تعنى بالشأن البيئي لاسيما في مدينة طرابلس التي قال الرئيس عون انه يوليها عناية اسوة بالمناطق اللبنانية الاخرى.

وضم الوفد الفرنسي السيناتور نتالي غوليهNathalie Goulet والسيناتور جويل غيريو joel Guerriau والسيناتور كورين فيري Corinne Feret ورافقهم السيد عمر حرفوش رئيس جمعية " نحن طرابلس" ومعاون السيناتور غيريو السيد ايلي ابي سعد.

وقد عرض اعضاء الوفد للرئيس عون الاهتمام الذي يبدونه بالشأن البيئي، والمبادرة التي اطلقوها في طرابلس لمعالجة القضايا البيئية في المدينة، والندوة التي ستعقد في مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر المقبل لهذه الغاية. وشدد اعضاء الوفد على اهمية مكافحة التلوث معتبرين ان هدفهم العمل مع جمعية " نحن طرابلس" وفعاليات المدينة كي تصبح طرابس عاصمة بيئية بامتياز كما هي عاصمة اقتصادية. ولفتوا الى ان الملف البيئي بات في كل الدول ملفا وطنيا يحظى بدعم ورعاية من الحكومات والشعوب.

وفد حركة امل

الى ذلك استقبل الرئيس عون وفدا من حركة " امل" ضم وزير المال الدكتور علي حسن خليل والنائب علي بزي والمحامي علي عبد الله، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لحضور المهرجان الخطابي الكبير الذي يقام يوم الجمعة المقبل في ساحة القسم في بعلبك لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

النائب السابق وليد الخوري

واستقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور وليد الخوري واجرى معه جولة افق تناولت الشؤون العامة في البلاد ومسار تشكيل الحكومة الجديدة. كما تطرق البحث الى عدد من مشاريع البنى التحتية في منطقة جبيل، واستكمال المشاريع التي بدأ العمل بها ومنها المستشفى الحكومي في ميفوق، وتوفير الاعتمادات اللازمة لعدد من الطرق، واستكمال العمل على انشاء شبكات الصرف الصحي.