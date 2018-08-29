living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نبيل نقولا: لا نستطيع بناء وطن بالأحقاد

29
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رأى النائب السابق نبيل نقولا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يسعى بكلّ جهده لتتشكّل الحكومة بأسرع وقت، والرئيس عون كان واضحًا في هذا الاطار حين أعلن أنّ برنامج الاقتصاد  لا يمكن أن ينطلق من دون إدارة حكوميّة، وأشار نقولا في حديث إذاعي إلى "أنّ أسباب التأخير في التشكيل خارجيّة وداخلية"، لافتًا إلى "التهديدات الأميركية للمنطقة كما التهويل بالمحكمة الدولية، وما يحكى عن نقل المعركة من اليمن الى لبنان، فالسعودية اليوم ليست في وارد أن تسمح بتشكيل حكومة قبل أن توضّح صورة الوضع الدولي والاقليمي"، ورأى أن "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مكبّل ويراعي السعودية والوضع الداخلي السني، وهذه هي الاسباب الّتي تضعه في الاسر النفسي والسياسي. "
 
 
 
ولفت نقولا إلى أنّه "يجب وضع مهل للتأليف في الحكومة كما في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، فيجب العودة إلى الشعب في حال تعثّر الاستحقاقات الدستورية، لأنّه مصدر السلطات، والحكومة هي الّتي تسيّر شؤون الدولة، لذلك يجب أن لا يتأخّر التشكيل"، وأوضح أن " القرارات كلّها تتّخذها الحكومة، فإقرار مرسوم البترول على سبيل المثال يحتاج إلىى حكومة، كذلك قانون العفو وغيرها من مشاريع قوانين ومراسيم عالقة اليوم في ظلّ حكومة تصريف الأعمال"، وأضاف نقولا،  لأن رئيس الجمهوريّة هو رمز وحدة الوطن فهو يسهر على احترام الدستور ، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ، فمن حقه إذًا  أن يشكّل حكومة أمر واقع لتسيير شؤون الدولة ومصلحة المواطنين.
 
وشدّد على "أنّ الوضع الاقتصادي اليوم صعب ، ونحن على أبواب المدارس, وأسعار الأدوية ترتفع ، والمشكلة الصحّية في لبنان تتفاقم"، داعيا "الأفرقاء السياسيين إلى عدم التلهّي بالحصول على وزارات دسمة كما يسمّونها، دون إعطاء برنامج لإدارة هذه الوزارة إلّا إذا كان من أجل استعمالها كصندوق انتخابي. فالأساس هو مصلحة المواطن، وعلى جميع الأفرقاء اخذ هذا المعيار فقط بالاعتبار"، واعتبر أنّه "يجب علينا أن نعيد النظر بالدستور اللبناني ونضع وراءنا الحرب اللبنانية ونعفو عن الارتكابات الّتي حصلت في الحرب، وعدم نقل الحروب الى الجيل الجديد الّذي يشتم بعضه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم يعش هذا الجيل الحرب وأهوالها،" وختم نقولا بالتأكيد "أنّنا لن نتقدّم أي خطوة إلى الامام في حال لم نراجع المرحلة السابقة، ونتصالح مع بعضنا لنبني المستقبل". وأنهى كلامه قائلاً " لا نستطيع بناء وطن بالأحقاد".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout