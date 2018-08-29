نبيل نقولا: لا نستطيع بناء وطن بالأحقاد

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رأى النائب السابق نبيل نقولا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يسعى بكلّ جهده لتتشكّل الحكومة بأسرع وقت، والرئيس عون كان واضحًا في هذا الاطار حين أعلن أنّ برنامج الاقتصاد لا يمكن أن ينطلق من دون إدارة حكوميّة، وأشار نقولا في حديث إذاعي إلى "أنّ أسباب التأخير في التشكيل خارجيّة وداخلية"، لافتًا إلى "التهديدات الأميركية للمنطقة كما التهويل بالمحكمة الدولية، وما يحكى عن نقل المعركة من اليمن الى لبنان، فالسعودية اليوم ليست في وارد أن تسمح بتشكيل حكومة قبل أن توضّح صورة الوضع الدولي والاقليمي"، ورأى أن "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مكبّل ويراعي السعودية والوضع الداخلي السني، وهذه هي الاسباب الّتي تضعه في الاسر النفسي والسياسي. "

ولفت نقولا إلى أنّه "يجب وضع مهل للتأليف في الحكومة كما في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، فيجب العودة إلى الشعب في حال تعثّر الاستحقاقات الدستورية، لأنّه مصدر السلطات، والحكومة هي الّتي تسيّر شؤون الدولة، لذلك يجب أن لا يتأخّر التشكيل"، وأوضح أن " القرارات كلّها تتّخذها الحكومة، فإقرار مرسوم البترول على سبيل المثال يحتاج إلىى حكومة، كذلك قانون العفو وغيرها من مشاريع قوانين ومراسيم عالقة اليوم في ظلّ حكومة تصريف الأعمال"، وأضاف نقولا، لأن رئيس الجمهوريّة هو رمز وحدة الوطن فهو يسهر على احترام الدستور ، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ، فمن حقه إذًا أن يشكّل حكومة أمر واقع لتسيير شؤون الدولة ومصلحة المواطنين.

وشدّد على "أنّ الوضع الاقتصادي اليوم صعب ، ونحن على أبواب المدارس, وأسعار الأدوية ترتفع ، والمشكلة الصحّية في لبنان تتفاقم"، داعيا "الأفرقاء السياسيين إلى عدم التلهّي بالحصول على وزارات دسمة كما يسمّونها، دون إعطاء برنامج لإدارة هذه الوزارة إلّا إذا كان من أجل استعمالها كصندوق انتخابي. فالأساس هو مصلحة المواطن، وعلى جميع الأفرقاء اخذ هذا المعيار فقط بالاعتبار"، واعتبر أنّه "يجب علينا أن نعيد النظر بالدستور اللبناني ونضع وراءنا الحرب اللبنانية ونعفو عن الارتكابات الّتي حصلت في الحرب، وعدم نقل الحروب الى الجيل الجديد الّذي يشتم بعضه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم يعش هذا الجيل الحرب وأهوالها،" وختم نقولا بالتأكيد "أنّنا لن نتقدّم أي خطوة إلى الامام في حال لم نراجع المرحلة السابقة، ونتصالح مع بعضنا لنبني المستقبل". وأنهى كلامه قائلاً " لا نستطيع بناء وطن بالأحقاد".