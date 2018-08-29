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أين جيسيكا عازار؟!

29
AUGUST
2018
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كتبت زكية الديراني في صحيفة “الأخبار”:


مع خسارة جيسيكا عازار في الانتخابات النيابية بعدما ترشّحت عن مقعد الروم الأورثوذكس في المتن الشمالي، كان السؤال عن الخطوة التالية التي ستقوم بها مقدّمة نشرات الأخبار على قناة mtv. فهل تعود إلى الشاشة كمقدّمة إنضمّت إلى قناة المرّ قبل نحو تسع سنوات، أم أنها تطمح لبرنامج تلفزيوني يعزّز حضورها الإعلامي؟


تلك التوقعات إنطلقت بعد غياب عازار عن الأضواء منذ أيار (مايو) الماضي لغاية اليوم. راح بعضهم يفسّر بأنّ المقدمة في إجازة بعيداً عن الكاميرا، وستعود قريباً لمزاولة عملها. لكن الخبر لم تحسمه الشاشة المحلية ولا المقدّمة. مع بدء التحضيرات لبرمجة الخريف وتثبيت جدول الأعمال التلفزيونية، عاد الكلام عن جيسيكا.


في هذا الإطار، تشير بعض المصادر لـ«الأخبار» إلى أن جيسكا لن تعود إلى قناة المرّ في هذه الفترة، بل ستغيب بسبب سفرها إلى الولايات المتحدة الاميركية لدراسة إختصاص «العلاقات الدولية» في «جامعة هارفارد». تشير المصادر إلى أن عودة المقدّمة إلى مقاعد الدراسة جاءت كخطوة ثانية لها بعد الانتخابات. وتوضح أن عازار لم تفسخ عقدها مع الشاشة، بل بقيت ضمن فريق عملها وستعود خلال فترة للإطلالة مجدداً ربما قبل رأس السنة.

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