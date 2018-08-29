"هل تريد وظيفة؟"....: إدكار طرابلسي

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"هل تريد وظيفة؟" تحت هذا الشعار، دعا النائب إدكار طرابلسي إلى لقاء هو الثاني من نوعه بالتعاون مع د. دال حتي، والمهندس صلاح ملاعب، وجمعية مبادرات وقرارات، وذلك عند الساعة السادسة من مساء غدا الخميس الواقع فيه 30 آب 2018 في قصر الأونيسكو في بيروت.

ولفت طرابلسي في سلسلة أحاديث وتغريدات عبر " تويتر" إلى ان الدعوة عامة وهي تعني كل طالب وظيفة، من دون تمييز على أساس طائفي او حزبي وان الخدمة مجانية، وذكر النائب طرابلسي ان مئات الوظائف في حقول متنوعة متوافرة، والمهم هو التعرف إلى كيفية ايجادها والتقدّم اليها.

ونوّه طرابلسي إلى نجاح اللقاء الاول لما أمّنه من وظائف، وراى أن اللقاء الثاني سيكون أكثر نجاحا بالتعاون مع ارباب العمل في القطاع الخاص، بانتظار تشكيل حكومة جديدة تخلق فرص عمل جديدة وتفعّل المؤسسة الوطنية للاستخدام في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة.

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