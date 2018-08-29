living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - عصابة رومانية تقرصن بطاقات الإئتمان في عدد من المناطق اللبنانية!

29
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بتاريخ 17/8/2018، تقدمت إدارة أحد المصارف اللبنانية بشكوى ضد مجهول بجرم سرقة أموال من حسابات عدد من المودعين، وذلك بواسطة بطاقات إئتمانية، من خلال الصرّاف الآلي العائد للمصرف في عدد من المناطق اللبنانية.
 
على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاتها، وفي خلال أقل من 24 ساعة تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم جميعهم من التابعية الرومانية:
 
- غ. غ. (مواليد عام 1994)
- د. أ. (مواليد عام 1985)
- ف. ل. (مواليد عام 1986)
- غ. ل. (مواليد عام 1984)
- س. د. (مواليد عام 1967)
 
وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة من تحديد مكان تواجد الاول والثاني، ، حيث جرى مداهمة غرفتهما وتوقيفهما بتاريخ 18/8/2018 داخل أحد الفنادق في محلة الحمراء. وبتفتيش الغرفة عُثِر على أجهزة الكترونية متطورة تُستخدم لقرصنة بيانات بطاقات زبائن المصارف، وكاميرات خفية وعدد كبير من بطاقات الائتمان وحاسوب محمول.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يُشكّلان مع الآخرين المذكورين أعلاه عصابة سرقة، وانهم اقدموا جميعهم بتواريخ سابقة على تركيب أجهزة الكترونية في عدد من المصارف اللبنانية، وقرصنة بيانات بطاقات مستخدمي الصراف الالي فيها، كذلك قرصنة الرمز السري الخاص بهذه البطاقات "PIN CODE " ليقوموا لاحقاً بإدخال هذه البيانات إلى بطاقات ائتمان جديدة، من خلال حاسوب وجهاز إلكتروني، ليتمكنوا فيما بعد من سحب مبالغ مالية من الصرّاف الآلي "ATM"، وذلك في مناطق الحمراء وجونيه وضمن محافظة الشمال. كما اعترفا ان باقي افراد العصابة غادروا الأراضي اللبنانية قبل حوالي 10 ايام من تاريخ توقيفهما.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout