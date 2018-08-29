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تحضروا - أقوى موجة حارة لهذا الصيف قادمة الى لبنان.. والحرارة الى 39 درجة!

29
AUGUST
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" أن اوروبا شهدت امس الثلاثاء عواصف متقدمة بدرجاتها، بحيث هطلت امطار طوفانية مصحوبة بالبرَد والصواعق وشملت اسبانيا والبرتغال وفرنسا وسوف تتابع نشاطها حتى مساء الخميس بحيث تنحرف نحو فنيس والمانيا والنمسا وصربيا واسطنبول.
 
امّا لبنان وسوريا وفلسطين والأردن؛ فستواجه موجة حارة قد تكون الأقوى لهذا الصيف اذ من المنتظر ان تصل درجات الحرارة بين دمشق والبقاع واربد الى 38 و39 درجة بسبب نشاط المنخفض الهندي الموسمي، فاستعدوا لأنّ آب سيودّع بالحر وايلول سيأتي بطبل وزمر؛ رياح مدارية ساخنة ستغطي الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
 
طقس الخميس: مشمس وحار
 
الحرارة ساحلاً 32/33 بينما ترتفع في طرابلس الى 35 درجة تنخفض ليلاً الى 27 درجة
 
البقاع: 35 زحلة وشتورة و 36 بعلبك تنخفض ليلاً الى 22 درجة.
 
الجبال 1200 متر: 30/21
 
الرطوبة:90%
 
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة
 
الضغط الجوّي: 1005hpa
 
يشهد العالم فوضى عارمة في التقلبات الجوّية نتيجة تمدد الرياح القطبية نحو وسط اوروبا على ارتفاع 8000 و 10000 متر وتصطدم بالتيارات المدارية الساخنة الأمر الذي يزيد نسبة الرطوبة بالجوّ ويساهم بتشكل قطرات كبيرة الحجم من المياه فتتساقط بشكل طوفانيّ تسبب السيول والفيضانات.
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