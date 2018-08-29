القضاء لم يُبَلَّغ بتوقيف رئيس مكتب حماية الآداب..!

A + A -

أفادت مصادر صحافية بأن أحد كبار ضبّاط مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة، يخضع للتحقيق بشبهة تورطه مع شبكة للدعارة في لبنان. وتحفّظت مصادر أمنية عن إعطاء معلومات عن القضية، كما رفضت نفي أو تأكيد الأمر.

وأوضح مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء لم يُبَلَّغ بهذا الموضوع شيئا بهذا الخصوص». وتوقّع المصدر أن «يكون التحقيق ضمن إجراء مسلكي داخل مؤسسة قوى الأمن، وبنتيجة هذا التحقيق يجري مخابرة القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».

ويتبع مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، قسم المباحث الجنائية العامة، وتقتصر مهامه على تعقّب وملاحقة شبكات الدعارة، والأعمال المخلّة بالآداب، وهي المرّة الأولى التي يكشف فيها عن تورّط ضابط أو مسؤول أمني بهذه الرتبة في شبهة من هذا النوع.