شيك مصرفي يوقع برئيس مكتب حماية الآداب

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أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رئيس مكتب حماية الآداب العقيد (ج.ح.) على خلفية شبهة تورطه في عملية ابتزاز وقبض رشى. يأتي التوقيف في إطار الحملة التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة الفساد على مستوى الضباط والعناصر في المؤسسة.



وعلمت «الأخبار» أنّه جرى توقيف رئيس المكتب بناءً على أدلة تُثبت تقاضيه شيكاً بقيمة ٦ آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك عدة فنادق.

وبحسب المعلومات، فإنّ المبلغ المالي هذا كان عبارة عن دفعة دورية كان يتقاضاها رئيس المكتب جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة. وعلم أن عدداً من عناصر المكتب متورطون مع رئيس المكتب في عمليات الابتزاز وقبض الرشى. ولا يزال الضابط وعدد من العناصر يخضعون للتحقيق، على أن يتم عزل رئيس مكتب مكافحة الآداب وتعيين ضابط آخر مكانه قريباً.