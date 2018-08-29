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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 آب 2018

29
AUGUST
2018
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البناء: إدلب في مجلس الأمن... وموسكو تكشف عن مفاوضات جارية.. والجعفري يفضح خطة الكيماوي
الحريري يؤكد صلاحياته... يتفادى السجال حول المحكمة... ويوحي بتفاؤل
توقّعات بلقاء قريب يجمع رئيسَي الجمهورية والحكومة يضع النقاط على الحروف

 

 


المستقبل: «المستقبل» تحذّر من تخريب مفاعيل التسوية وخرق قواعد «النأي»
الحريري متمسّك بالدستور والتأليف والعدالة.. و«نقطة على السطر»

 

 


الأخبار: سوريا: تحوّلات البرجوازية في نصف قرن
الفاتيكان يستدعي الكنيسة المارونية
الحريري: لا مهلة تلزمني... وسأبقى مكلفاً

 

 

 

الأنوار: الحريري يحذر: اذا لم تشكل الحكومة قريبا سأعلن اسماء المعرقلين

 

 


اللواء: الحريري يرسم تخوم المعالجة: حماية التسوية بإحترام صلاحيات التكليف والتأليف
ميقاتي والسنيورة يدعمان.. وباسيل يعتبر أن حصة الرئيس غير قابلة للنقاش

 

 

النهار: الحريري: أنا الرئيس المكلّف ونقطة على السطر

 

 

 

الجمهورية: عون لا لشروط "القوات" وجنبلاط

 

 

 

الديار: انتهى الامر: لا حكومة في الافق ولو تكلم الرئيسين عون او الحريري
الصراعات والمحطات الاقليمية والدولية والخلاف الداخلي تحرم لبنان من حكومة جديدة

 

 


l'orient le jour: Une fois de plus, la solidarité intersunnite avec Hariri à l’œuvre

 

 


the daily star: Future warns of bid to undermine 2016 pact

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