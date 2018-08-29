أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 آب 2018

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المستقبل: يقال



إنّ ديبلوماسياً غربياً نصح عدداً من المسؤولين اللبنانيين بضرورة تحصين سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وعدم التفريط بفرصة تحويل لبنان إلى «منصّة لإعادة إعمار سوريا» من خلال جعله منصّة لإعادة تعويم النظام السوري.



الأخبار: علم وخبر

شيك مصرفي يوقع برئيس مكتب حماية الآداب

أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رئيس مكتب حماية الآداب العقيد (ج.ح.) على خلفية شبهة تورطه في عملية ابتزاز وقبض رشى. يأتي التوقيف في إطار الحملة التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة الفساد على مستوى الضباط والعناصر في المؤسسة.

وعلمت «الأخبار» أنّه جرى توقيف رئيس المكتب بناءً على أدلة تُثبت تقاضيه شيكاً بقيمة ٦ آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك عدة فنادق. وبحسب المعلومات، فإنّ المبلغ المالي هذا كان عبارة عن دفعة دورية كان يتقاضاها رئيس المكتب جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة. وعلم أن عدداً من عناصر المكتب متورطون مع رئيس المكتب في عمليات الابتزاز وقبض الرشى. ولا يزال الضابط وعدد من العناصر يخضعون للتحقيق، على أن يتم عزل رئيس مكتب مكافحة الآداب وتعيين ضابط آخر مكانه قريباً.

أولينا الحاج تستقيل

علمت «الأخبار» أن المتحدثة باسم رئاسة الحكومة أولينا الحاج قدّمت استقالتها منذ فترة «لأسباب شخصية»، ولم تعُد تحضر في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل. ومن اللافت أن الحاج التي لم يسجّل لها أي تصريح باسم الرئاسة الثالثة ولا النطق رسمياً بلسان الحكومة أو رئيسها (منذ تعيينها في آذار 2017)، طُرحت علامات استفهام حولها أثناء اعتقال الحريري في الرياض واجباره على الاستقالة، إلى أن عاد الحريري وأبطل هذه الشكوك بمنحها صلاحيات استثنائية، حتى رحلتهما الأخيرة إلى إسبانيا.



«منظمة أخضر بلا حدود»

توصل مندوبو الدول المشاركة في نقاشات الإعداد لتمديد مهمة قوات «اليونيفيل» في مجلس الأمن في نيويورك إلى اتفاق حول الفقرة التي تتطرق إلى جولات عدد من قادة «الحشد الشعبي» في الجنوب اللبناني. وتتضمن المسودة الأخيرة «التعبير عن قلق مجلس الأمن إزاء زيارات قادة ميليشيات غير لبنانية على طول الخط الأزرق». وتمكن الفرنسيون من إجهاض الفقرة المقترحة أميركياً بإدانة «منظمة أخضر بلا حدود». وظلت عالقة الفقرة التي يطلب الأميركيون إضافتها حول «حظر السلاح في منطقة عمليات اليونيفيل»، باستثناء قوات الأمم المتحدة والقوات التي تتبع للحكومة اللبنانية (جيش وقوى أمن).

كمّ أفواه في «القوات»!

أُحيل إلى مجلس الشرف في القوات اللبنانية عددٌ من كوادر «القوات» في منسّقيّتي طرابلس والمنية ـــــ الضنية، على خلفية تقارير صحافيّة نُشرت عن الأوضاع الحزبية الداخلية، ما بين الفترة الممتدة من الـ2017 وصولاً إلى الانتخابات النيابية الأخيرة. وتُحقّق اللجنة المؤلفة من الوزير السابق طوني كرم وسمير الزغريني مع القواتيين «المُتهمين» بتسريب الوثائق والمعلومات، لمعرفة من الذي تواصل مع وسائل الإعلام، وتحديداً «الأخبار»، في انتظار صدور القرار الظنّي.



الحريري ضيف مرسيل غانم في 13 أيلول

يراهن الزميل مرسيل غانم على أن تشكل استضافته للرئيس المكلف سعد الحريري، في أولى حلقات برنامجه «صار الوقت»، عبر شاشة «إم تي في»، في الثالث عشر من أيلول، مناسبة لإعلان الرئيس المكلف موعد ولادة حكومته ووضع أول مسوّدة جدية بالأسماء والحقائب.



البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر قيادية في كردستان العراق إن الاتجاه السائد بين الحزبين الكرديين الكبيرين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني هو الاعتذار عن الانضمام إلى الكتلة التي يقودها السيد مقتدى الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي، وإن التفاهمات مع الكتلة التي يقودها رئيس الحكومة السابق نور المالكي ورئيس كتلة الحشد الشعبي هادي العامري قد بلغت مرحلة متقدمة. وتوقعت أن ينضم إلى هذا التفاهم خلال أيام عدد من النواب من كتلة العبادي والمرشح لرئاسة المجلس النيابي أسامة النجيفي ومؤيدوه من النواب السنة لتكتمل معالم الكتلة الأكبر التي تسمي رئيس الحكومة المقبل.

خفايا

أقرّت شخصية سياسية لبنانية ضمناً وبعد طول مكابرة، بأنّ ضمان أمن وحماية المكوّنات الشعبية على اختلاف أنواعها في سورية، من التنظيمات الإرهابية هو في كنف الدولة السورية ومن خلال الانخراط في الجيش السوري، بعدما كانت تلك الشخصية نفسها، تحرّض على الجيش المذكور وترفض أيّ تعاون معه في مواجهة العصابات المسلحة.

اللواء: اسرار

لغز

نشرت تغريدة وزير سيادي بأنها تدعم المعلومات التي تحدثت عن خطوة تحمله إلى الموقع الأول في حركة سياسية!

غمز

تزايدت ظاهرة التعرّض لأحد الوزراء على شبكات التواصل، من أكثر من جهة ومن مصادر متعددة..

همس

تجددت الإتصالات لتشكيل جبهة وطنية، تستلهم روحية وتراث حركة 14 آذار..

النهار: أسرار الآلهة

متجاوزا مجلس الوزراء

سأل وزير عن حق الرئيس بري في اطلاق وعود في بعلبك كاطلاق الموقوفين وانشاء مجلس انماء من دون العودة الى مجلس الوزراء الذي يقرر في هذا الشأن....

حملة درزية

انطلقت عبر وسائل التواصل حملة على أحد مشايخ الدروز واتهامه بأنه ينحني للنائب السابق وليد جنبلاط وكانت ردود متقابلة.



ترحيب زحلي ببري

رفع أحد نواب زحلة شعارات مرحبة بالرئيس نبيه بري في البقاع على طول الخط المحاذي للمدينة....

الجمهورية: أسرار

نصيحة

تلقّت شخصية إقتصادية نصيحة بوقف الصيام عن الكلام بانتظار التوزير، لأن فترة الصمت قد تطول أكثر مما يظن.

إستعداد

أبلغ رئيس حزب إستعداده للتخلّي عن شروط كان قد تمسّك بها لتسهيل ولادة الحكومة شرط التفاهم على مرحلة ما بعد التأليف.

عصيان

ساءت العلاقة بين أحد الوزراء وموظفي الوزارة التي يتولاها فور بدء تصريف الأعمال عندما فوجئ بعصيان بعض الموظفين.