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"تراث ووطن" نظمت غداءً بمناسبة الذكرى الأولى لفجر الجرود‎

28
AUGUST
2018
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بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة فجر الجرود، أقامت جمعية "تراث ووطنغداءها الصيفي الذي تنظمه سنوياً بحضور أهالي شهداء الجيشاللبناني ونخبة من الفنانين والممثلين وأبرز الفعاليات الاجتماعية والإعلامية والسياسية، في منتزه "زعتر بريفي القليعات.

واستهل رئيس الجمعية السيد وليد نخلة اللقاء مرحّباً بالحضور وكانت كلمات مميزة لكل من قاضي مجلس شورى الدولة كوبيرت عطية،ورئيس بلدية عين عرب عصام الهادي، والممثلة القديرة وفاء طربيه، والممثل القدير يوسف فخري المعروف بـ "كوكوفي "الدنياهيك".

وكانت كلمة مؤثرة لكل من والدة الشهيد المغوار جورج بو صعب السيدة سميرة حبيقة والممثلة القديرة رندا كعدي التي لعبت دور أمالشهيد، بعد عرض مقطع صوتي لأداء الممثلة كعدي وهي ترثي ابنها الشهيد.

هذا وألقت نقيبة الإعلام المرئي والمسموع الإعلامية رندلى جبور كلمة لافتة عبّرت من خلالها عن أهمية الوطن في العمل الإعلاميمؤكدةً أنه "لا يمكنك أن تكون إعلامياً إلا إذا رفضت المال حين يُعرض عليك مقابل بيع انتمائك الصافيولا يمكن أن تقبض مالاً حراماًلتعيش فيما غيرك دفع حياته كاملة من أجل أن تعيش أنت."

وفي الختام، تم التقاط الصور الجماعية لأعضاء الجمعية والحضور على وقع أغاني الجيش اللبناني.

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