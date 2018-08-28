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اجواء التاليف ليست زاهية لكنها بالتأكيد ليست سوداوية . ملبدة وليست قاتمة . صعبة وليست مستعصية . هذه التوصيفات تجد ترجمة لها في المواقف الصادرة في الساعات الثماني والاربعين الماضية بالرغم من قشرة التصعيد او الشد التي غلفت بعضها في الشكل . رئيس البلاد العماد ميشال يقول للشرق الاوسط ان فترة 5 الى 6 اشهر لتأليف الحكومة قد تكون مقبولة لكن ليس اكثر .



ما يعني ان 3 اشهر او اقل متبقية امام الرئيس المكلف للتأليف . السيد حسن نصرالله في خطاب انتصار التحرير الثاني استعجل التأليف واستأخر العلاقة مع سوريا الى ما بعد تشكيل الحكومة ما يعني سحب فتيل التوتير والتفجير الذي يمسك بعض تجار السيادة وباعة الشعارات ومروجو الشائعات ومهرجو الاستراتيجيا بعود ثقابه لاشعال احلام يقظتهم ونار هلوساتهم . رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط - ولو في الشكل - يضع بعض الماء في نبيذ مطالبه - فيعتبر ان الوضع الاقتصادي يفرض تشكيل الحكومة ويغمز من قناة القوات ليقلل من قدر واهمية موقع نائب رئيس الحكومة ويطالب بانصاف القوات في الوقت عينه ما فسّر بأنه اشارة مرونة من عين التينة التي قال كلامه بعد زيارتها. الرئيس نبيه بري يطلب من المسيحيين العمل على حل اشكالية التمثيل والحصص والتوزيع - ما فُسّر ايضا - برسالة موقعة من المايسترو المحنك المخضرم نبيه بري بان مشكلة جنبلاط قابلة والحل حالما يتم التوصل الى حلحلة في المعسكر المسيحي .



واليوم موقفان : الاول للوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي يسأل فيه عن جدوى مقولة الرئيس القوي ما لم يكن محصنا بحصة وزارية واسناد سياسي في الحكومة ؟مستخلصا ومؤكدا - وبعيدا عن السجال والنزال مع اي طرف - ان البحث في حصة الرئيس خارج اي بحث . اما الرئيس المكلف سعد الحريري فكشف مباشرة وعبر بيان كتلة المستقبل عن توجهات ايجابية على مستوى العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية .



الحريري قال ان شيئا ما قد يظهر حكوميا في الايام القليلة المقبلة وكتلة المستقبل اطلقت جملة مسلمات وثوابت تتعلق بالتسوية الرئاسية . فالتعاون بين الرئيسين عون والحريري لم يكن نزهة سياسية بل مشروع حماية للبنان رافضة الاساليب التي يتوسلها البعض لتخريب العلاقات الرئاسية داعية الى تحصين هذه التسوية الرئاسية وما نجم وينجم عنها من انفراجات شعبية ووطنية وسياسية لمصلحة لبنان وشعبه منوهة بموقف الرئيس عون لجهة الناي بالنفس عن وتاكيه رفض وقوف لبنان مع اي شقيق ضد اخر .

اذا , مواقف لا تخلو من المرونة والايجابية في الساعات الاخيرة . كلام يحمل اكثر من مدلول على ابواب ايلول . وايلول طرفو بالحكومة مبلول . تساؤل بصيغة التمني