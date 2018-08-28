living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمين عام اللقاء الأرثوذكسيّ النائب السابق مروان أبو فاضل، ردّاً على جنبلاط: "المس بموقع نيابة رئاسة الحكومة مسّ بمقدمة الدستور وبالمناصفة وبالميثاق الوطني"

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالعنا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، معالي الأستاذ وليد جنبلاط بتصريح بعيد زيارته أمس لدولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه برّي، في معرض ردّه على سؤال حول خرق الجمود في مسالة تأليف الحكومة متطرقاً إلى موقع نيابة رئيس الحكومة حيث قال: "هناك أمر غير منطقي أو غير مفهوم دستوريا وقانونيا، وهو مطلب نيابة رئاسة الحكومة، وهذا غير موجود. فلرئيس الوزراء الحق في أي مناسبة، بأن يكلف أحد الوزراء بترؤس لجنة، لكن نيابة رئاسة الحكومة غير موجودة في الأساس، وحسب علمي غير موجودة..".

وعليه، فمن واجبي من موقعي كأمين عام اللقاء الأرثوذكسيّ التأكيد على ما يأتي:

1- جاء في مقدّمة الدستور اللبنانيّ الفقرة ياء أن "لا شرعيّة لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وعليه، فإن أي مسّ بموقع نيابة رئاسة الحكومة واعتباره خاليًا من قيمة دستورية وقانونيّة إنما هو مسّ بمقدّمة الدستور وبالمناصفة وبالميثاق الوطنيّ لكون هذا الموقع يمتاز بشرعيّته الميثاقيّة الضامنة لمبدأ العيش المشترك.

2- نذكّر بأن الميثاق الوطني خصّص الرئاسة الأولى للإخوة الموارنة، والثانية للإخوة الشيعة، والثالثة للإخوة السنّة، كما خصص نيابة الرئاستين الثانية والثالثة للأرثوذكس الذين يشكلون الطائفة الرابعة في لبنان، وذلك نظراً لغياب الرئاسة الرابعة حتى الآن.

إن اللقاء الأرثوذكسي يعتبر أن كلّا من النيابتين، إنما يشكّل نصف رئاسة، ومن هنا إصرارنا الدائم على الحفاظ على أحقية رئيس الجمهورية باختيار نائب رئيس الحكومة بما يضفي على هذا الموقع الصفة الرئاسية التي أشرنا إليها في مناسبات عدّة، على أن يجسّد من يتبوّأ كلا من هذين الموقعين، ومن خارج الانتماءات الحزبية، الوجدان الأرثوذكسي كما وصفه غبطة أبينا البطريرك المناضل يوحنا العاشر في عظته الشهيرة، أثناء ترؤسه القداس الإلهي في دير البلمند، صباح الأحد الواقع فيه 20 تشرين الثاني 2016، في مرحلة تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري التي تصرّف الأعمال حالياً.

3- إنّ محاولة تجويف هذا الموقع من شرعيته المكتسبة بفعل الممارسة القانونية على مرّ العهود ومع كل الحكومات، هي بمثابة التعدّي على مكوّن مؤسّس في البلاد، مما يحثّنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، على المطالبة بوجوب إصدار قانون في المجلس النيابي الجديد، ينظم أعمال مجلس الوزراء ويحدّد دور نائب رئيس الحكومة من كافة جوانبه فهو الموقع الأرثوذكسي الأول في السلطة الإجرائية والثاني للمسيحيين فيها.

إن موقف وليد بك جنبلاط يدفعني إلى التساؤل عما إذا كان الهدف الحقيقي من طرح هذه المسألة في هذه الظروف السياسية الحساسة هو محاولة جديدة للمسّ بمواقع النفوذ المسيحي وتهميش مكوّن أساسيّ في لبنان لم يتلطّخ في وحول حروبنا الداخلية بل تتجلّى فيه الأصالة المشرقيّة بعروبتها وقوميتها ووطنيتها؛ فالأرثوذكسيون كانوا وما زالوا وسيبقون في كل المجالات وكافة المواقع التي يحق لهم بها، مستحقين مستحقين مستحقين!

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout