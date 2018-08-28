المعترضين على مشروع معالجة النفايات في بيت مري التقت مندوبي بلدية بيت مري وممثلي الشركة وممثل وزارة البيئة

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اللجنة الخاصة الممثلة المعترضين على مشروع معمل معالجة النفايات في بيت مري التقت مندوبي بلدية بيت مري والمستثمر ووزارة البيئة والشركة واضعة تقرير الأثر البيئي

عقد ظهر الثلاثاء 28 آب في وزارة البيئة اجتماع لمناقشة الإعتراض المقدم من الأهالي والسكان وعدد كبير من النشطاء البيئيين على مشروع بلدية بيت مري بانشاء معمل لمعالجة 400 طن يوميا من النفايات المنزلية الصلبة في عقارين من مشاع بلدة بيت مري وقرار وزير البيئة الموافقة علىدراسة الأثر البيئي العائدة له.

حضر الإجتماع اللجنة الخاصة الممثلة المعترضين، المؤلفة من نائب المتن السابق المحامي غسان مخيبر (رئيسا) ومن نائب بعبدا المهندس حكمت ديب وممثلين عن مئات المواطنين الموقعين على عريضة الإعتراض، بالإضافة الى خمسة خبراء بيئيين مستقلين. حضر رئيس واحد اعضاء بلدية بيت مري والمستثمر جورج عسلي وممثلين عن الوزارة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة من الوزير وممثلين عن شركة جيو فلينت ش.م.م. واضعة تقرير الأثر البيئي.

يتوقع ان تقدم الشركة بعد هذا الإجتماع، تقريرا استكماليا، يرفع الى وزير البيئة ليتخذ على ضوءه القرار المناسب.

يشار الى ان المعترضين يطلبون من وزير البيئة تعديل موقفه من موافق على تقرير الأثر البيئي الى موقف معلل بالرفض، واعتماد مشروع آخر في موقع آخر، بحجم مناسب، وبتقنيات مناسبة وبادارة شركة او أكثر تتمتع بالخبرة وبالمصداقية المالية والإدارية وفق الآليات القانونية والتعاقدية المناسبة عن طريق استدراج عروض.

أما الأسباب الرئيسية للإعتراض على المشروع، من زاوية الأثر البيئي، التي عرضت باسهاب خلال الإجتماع، فهي الآتية:

1 . عدم ملاءمة موقع المشروع بيئيا ومخالفته القانون، لأنه يشوه احدى اجمل المناطق الخضراء في لبنان المحمية بيئيا، أي مجرى وادي نهر بيروت، وذلك بشكل نهائي ويخالف "الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية" الصادرة بالمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 . يشار الى ان تقرير الأثر البيئي لم يلحظ هذه الواقعة المهمة. هذا مع الإشارة الى ان قرار الوزارة الذي يحمي حرم نهر بيروت رقم 130/1 تاريخ 1/9/1998 والمشار اليه في حيثيات موقف الوزارة المعترض عليه، يرمي الى "تدابير الحماية" للموقع لا تشويهه، سيما وان الأضرار البيئية المتوقع ان تنتج عن المصنع هي مدمرة للبيئة الطبيعية في الوادي بشكل نهائي وغير قابل للرجوع او للتخفيف من مضارها وفق تقرير دراسة الأثر البيئي بالذات، ولا يمكن منعها أو التخفيف منها سوى عن طريق تغيير الموقع وانشاء المعمل في مكان آخر.

2. إستطرادا، يخالف المشروع قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالذات، الذي اقتصر على اجازة الآتي في موقع المشروع: "منطقة مخصصة لمصنع فرز واعادة تدوير نفايات ..." مما يجعل الموقع غير صالح قانونيا لأن التقنيات المعتمدة في مشروع المعمل تتجاوز هاتين العمليتين (الفرز واعادة التدوير) الى المعالجة بواسطة التفكك الحراري وانتاج الكهرباء والهضم اللاهوائي. هذا ونشير الى ان قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني لم يقترن بعد بالأعمال القانونية الإستكمالية الضرورية ليصبح نافذا، بما فيه موافقة مجلس الوزراء وهو بالتالي غير نافذ ولا يمكن البناء عليه كما فعل موقف الوزارة المعترض عليه. يشار الى ان تقرير الأثر البيئي لم يلحظ هذه الوقائع المهمة.

3 - لم يتضمن تقرير دراسة الأثر البيئي أي تحليل أو تقييم جدي عن مدى تأثير مشروع المعمل على سير المركبات في الطريق الرئيسي الضيق المحاذي له والذي يربط قضائي المتن وبعبدا ببعضهما البعض. كما انه لم يسع الى تقدير حجم وعدد الشاحنات التي سوف تسلك يوميا هذه الطريق لنقل النفايات والمواد المعالجة، ونحن نقدر بان مرور الشاحنات سوف يتجاوز ال 200 مرور يوميا، ذهابا وايابا. مما يؤثر بشكل غير قابل للتخفيف منه على البنى التحتية والبيئة وعلى تواصل المناطق بعضها مع بعض ويعرقل السير على طريق رئيسية بشكل خانق، مما يجعل الموقع غير مناسب لهذا السبب أيضا.

4 - لم يتضمن تقرير الأثر البيئي أي "تحديد لصاحب المشروع" كما هو متوجب وفق الملحق رقم 8 من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) سوى بشكل ملتبس: تارة السيد جورج عسلي وطورا شركة بيوانير بيت مري ش.م.ل.، ولم يحدد مدى قدرتها على التنفيذ ماليا وتقنيا واداريا لمثل هذا المشروع الكبير والمعقد، وهي شركة حديثة العهد تأسست في 5/9/2018 أي عشرة أيام قبل اكتمال دراسة الأثر البيئي!!!؛ ولا اوضح تقرير دراسة الأثر البيئي الدور الذي يفترض ان تضطلع به الشركة الأيطالية "بيوأنير" وعلاقتها بالشركة اللبنانية وببلدية بيت مري، ومدى قدرتها على التنفيذ ومدى خبرتها في المجالات الإدارية والتقنية المتعلقة بتنفيذ مشروع المعمل، في حين انها تأسست في العام 2010 وحازت على مشروعها الأول لمعمل نفايات في أيطاليا في الاعام 2016 كما يبدو جليا من زيارة موقعها الإلكتروني. كل هذا يجعل من تنفيذ مشروع معمل النفايات محفوفا بمخاطر عدم التنفيذ السليم، في غياب أية ضمانات مصرفية او عقارية او شخصية لحسن التنفيذ و في غياب أي تأمين يضمن حالات الحوادث او سوء الإدارة وغيرها من المخاطر المتوقعة والتي لم يتناولها تقرير دراسة الأثر البيئي كم ضمن التدابير الحمائية المطلوبة، ما يشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى حسن ادارة النفايات في بيت مري ومنطقة جبل لبنان.

5 - ان حجم المشروع الذي يصل الى 400 طن نفايات في اليوم يفاقم الأخطار البيئة والصحية غير القابلة للمعالجة او التخفيف منها، الناتجة عن التقنيات غير المضمونة التي يقترح استعمالها، لا سيما "البيروليسيس"، واضراره مخاطر انفجار الخزانات وتلوث كبير وخطير للبيئة التي لم يشر اليها تقرير دراسة الأثر البيئي. كما ان التقرير لم يتناول بشكل كاف التدابير الضرورية للحد من مخاطر المعالجة اللاهوائية للنفايات.

6 - لا يوضّح المشروع بشكل مقنع وكاف، أمكنة وكيفية التصرف النهائي من العوادم وال RDF والنفايات بعد المعالجة والرماد وغيرها من المواد الكثيرة والخطيرة، لا سيما بعد اقفال مطمر برج حمود، مما يثير القلق من تحويل جزء من عقارات بيت مري التي سوف تخزن فيها كميات كبيرة من النفايات المهالجة، الى مكب جديد مرفوض للنفايات، كما ويؤكد بأن المشروع، غير سليم بيئيا واداريا.

يشار في الختام ان للجنة اسباب قانونية وتعاقدية اضافية للإعتراض على المشروع، ابرزها لأن العقد بالتراضي المزمع ابرامه من قبل بلدية بيت مري مع الشركة المتعهدة، مخالف لقانون المحاسبة العمومية لعدم اخضاعه لنظام المناقصة العامة. كما ان مشروع العقد والإتفاق مع الشركتين اللبنانية والأيطالية لا يتضمن أية ضمانات جدية لحسن تنفيذ الموجبات في بناء المعمل وتشغيله وضمان المخاطر.