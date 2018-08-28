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باسيل أمل بإعتماد النفس الوطني في تأليف الحكومة: لا نغطي اي عملية خروج على الآداب على مواقع التواصل وندعو القضاء للتحرك (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي )

28
AUGUST
2018
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توجه رئيس حزب النيار الوطني وزير الخارجية جبران باسيل في الذكرى الاولى لعملية فجر الجرود بتحية الى الجيش اللبناني مشيدا بدوره وبدور قيادته على مختلف المستويات".

وقال بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي":" لا يمكن حل ازمة النزوح من دون قرار وطني مستقل والمبادرة الروسية تكرس توازنا على المستوى الدولي حتى لا تربط العودة بالحل السياسي ونحن منخرطون بإنجاحها".

ورأى اننا "مدعوون للنظر الى مصلحة لبنان واقتصاده ومصلحة الشعب السوري بالعودة وليس الى مصالح اقليمية".

وفي الموضوع الحكومي ، قال:" ان اكثر من سفير سألني عن تشكيل الحكومة وكنت اجيب بكل ديبلوماسية وتهذيب ان هذا شأن داخلي ونأمل اعتماد هذا النفس الوطني في التأليف".

ولفت الى ان "حصة الرئيس الوزارية لا ترتبط بمرحلة معينة ولا يجب العودة الى اخطاء استراتيجية ارتكبت منذ الطائف بهدف تحقيق مكسب سياسي".

واكد ان "التيار ليس فقط لا يغطي اي عملية خروج على الآداب والأخلاق على مواقع التواصل، بل يدعو القضاء الى التحرك حتى ضد اي ناشط او متحمس للتيار وانا ابدأ بالتيار قبل الآخرين". ولفت الى ان "المس بالمقدسات مرفوض ،مؤكدا ان "الشهيد هو شهيد الوطن بغض النظر عن اي انتماء".

وطنية
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