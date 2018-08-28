بالفيديو - "ديرميماس" البلدة الوحيدة التي تحمي نهر الليطاني ترد على "الشائعات"!

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سالي الحداد -

بعد أن نشرت مصلحة مياه الليطاني على صفحتها الرسمية خبر تحت عنوان "ديرميماس تهدي الليطاني شلالا من الصرف الصحي" سارعت بعض وسائل الإعلام بتبني الخبر دون التحقق من مدى صحته أو إرسال أي مراسل أو خبير للإستقصاء عن الموضوع بالحد الأدنى.

كما استنكرت أوساط في البلدة عن النية من وراء "بث هذه الشائعات" وأكدت مصادر لموقعنا بأن الجميع يعلم انّ "بلدة ديرميماس هي البلدة الوحيدة في كامل حوض الليطاني التي تملك محطة تكرير أولية لمياه الصرف الصحي التي تنتجها البلدة، وهي تكلّف البلدية مبالغ طائلة لتشغيلها على مدار السنة"

وفي بيان لجمعية "وحدة ديرميماس" كشف انّه: "تم التواصل مع صاحب الڤيديو والصور وتبيّن باعترافه انّ هذه الصور تعود للمياه الآسنة القادمة من بلدة كفركلا عبر هورا ووادي المدوّر لتصب في نهر الليطاني، ولا علاقة لديرميماس بها، بل ابناء ديرميماس هم اوّل من طالبوا بمعالجة هذه الكارثة البيئية التي تتسبب بموت مئات اشجار الزيتون على مجرى المياه اضافة الى قتل الثروة السمكية في المدوّر ووادي مار ماما، خاصة في موسم الزيتون حين تقوم عدّة معاصر في كفركلا وتل نحاس برمي زوم الزيتون في سواقي ديرميماس ليكتمل النقل بالزعرور.

لعلّ اوقح ما في الأمر هو اصرار ما يسمّى بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على افتراءاتها وعدم ازالة المنشور عن صفحتها.

انّ جمعيّة وحدة ديرميماس تستنكر بشدّة التعرض لسمعة ديرميماس، وتهيب بالبلدية وبأبناء البلدة باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي على كل من سوّلت له نفسه ان يتعرّض لديرميماس بإشاعات كاذبة، وتطلب من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سحب منشورها والإعتذار، وبأن تتدخل على الأرض مع من يلوّث أرضنا ومياهنا بدلا من اختلاق الأخبار الكاذبة، خاصة انّ موسم الزيتون على الأبواب"

كما قد أعدت الجمعية تقريراً عن محطة التكرير الموجودة في البلدة للشرح عن كيفية عملها رداً على مصلحة مياه الليطاني وبعض وسائل الإعلام على حد قولهم تبرز أن البلدة تعطي نهر الليطاني مياة مكررة وصالحة للريّ.

وفي المقابل نشرت بلدية ديرميماس بياناً جاء فيه ما يلي:

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو بعنوان "بلدية دير ميماس تهدي الليطاني شلالاً من الصرف الصحي" ، وقد إدعت الصفحة المذكورة إفتراءاً ، أن الفيديو تم تصويره في بلدة ديرميماس وان المياه المنسابة هي مياه الصرف الصحي العائد لبلدة ديرميماس.

رداً على ذلك، يهم بلدية ديرميماس توضيح ما يلي:

١- كما سبق وذكرنا مراراً وتكراراً ، ان من أولويات بلدة ديرميماس وأهلها، المحافظة على الشروط الصحية والبيئية لتصريف مياه الصرف الصحي.

ولذلك ان ديرميماس هي البلدة الوحيدة في المنطقة التي لديها محطة حديثة ومتطورة لتكرير مياه الصرف الصحي وإعادة إستعمالها للري. الامر الذي تم التثبت منه من خلال الكشف المجرى من قبل المراجع المختصة في وقت سابق.

٢- ان وضع هكذا منشور وتعليق بناءاً على تأويلات وغايات شخصية دون التأكد والتثبت من صحة او عدم صحة مضمونه سواء بإجراء كشف فني رسمي دقيق او العودة الى البلدية والمراجع المختصة للوقوف على ماهية الامر ، لهو من قبيل الإفتراء وهدفه تشويه صورة ًديرميماس البلدة التي حافظت ولا زالت لغاية تاريخه تحافظ عل نهر الليطاني ونظافة بيئته نظراً لأهميته بالنسبة لبلدة ديرميماس. واحداً لا يمكن ان يزايد عليها بهذا الموضوع وتاريخ البلدة يشهد على ذلك.

وعليه، تطلب بلدية ديرميماس من القيمين على حساب LRA Litani River Authority حذف هذا المنشور من الصفحة بأقصى سرعة ممكنة ونفي هذا الخبر الذي لا يمت للواقع بصلة وهدفه الاوحد تشويه صورة ديرميماس لغايات شخصية .كما وتطلب البلدية من القيمين على الصفحة المذكورة التدقيق في صحة اي خبر يردها قبل نشره عملاً بمفهومي الشفافية والمصداقية وتفادياً لاية ملاحقة قانونية. وهنا تحتفظ بلدية ديرميماس بكامل حقوقها من اي ولأية جهة كانت.

كما وعبر أهالي البلدة عن استنكارهم لتبني بعض وسائل الإعلام لهذه الشائعات بالقول:

"التجنّي على ديرميماس مستمر وهذه المرّة من تلفزيون المر الذي نشكره على تبنّي كذبة مصلحة الليطاني واضافة تهمة جديدة لديرميماس برمي سوائل صناعية حمراء في النهر ايضًا! على اساس انّه يوجد في ديرميماس مصنع سيارات في جل الدخن، او مصنع بلاستيك في الكروم! يا عيب الشوم!"

"حتى لا ندري اسباب اصرار مصلحة مياه الليطاني على تشويه صورة ديرميماس وما خلفيات الحملة والتجني الذي لا اساس له من الصحة

انما ما يؤسفنا هو مسارعة صفحة القوات اللبنانية على تبني الخبر والعمل على نشره دون التحري او سؤال المراجع المعنية في البلدة

ورغم ان الصفحة قامت لاحقا بنشر رد البلدية ، انما ما يؤسفنا ان تسارع الصفحة في المقام الاول بالانضمام الى الحملة المشبوهة بدلا من حمل لواء الدفاع عن ما يفترض انها بلدة مسيحية نائية ومحرومة بدلا من نشر اخبار تشوه صورتها بالشكل الذي صدر

ربما الامر من مسؤولية المراسلة المحلية وننتظر اعتذارا وربما اخيرا يذكرنا البعض في بيروت ان هنالك قرية مسيحية في الجنوب تتنتظر انماء بدلا من تشويه السمعة"

وقد أكد رئيس البلدية السابق كامل مرقص عبر حسابه على فايسوك وجود محطة تكرير لمياه الصرف الصحي قائلاً"

انا الدكتور كامل مرقص ، رئيس بلدية ديرميماس السابق منذ العام ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٠ أفيد انه يوجد في ديرميماس محطة صرف صحي وتعمل من حوالي خمسة عشر عاماً وكنا وما زلنا نفتخر ان قريتنا هي من القرى القليلة جداً في لبنان التي تحرص على البيئة وأؤكد ان محطة الصرف الصحي في ديرميماس منذ بناءها تعمل وبإشراف البلدية وتتحمل البلدية مصاريف تشغيلها كذلك وبالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وبدعم من الكتيبة الاسبانية تم إعادة تأهيل المحطة من قبل أهم الشركات اللبنانية المتخصصة، وتم افتتاح إعادة تأهيلها في السادس عشر من تشرين الثاني ٢٠١٦ ،

وتقوم البلدية وكذلك الدوائر المختصة من فترة الى أخرى بفحص المياه المكررة والجميع يؤكد ان النتيجة هي جيدة جداً وحسب المواصفات المعتمدة عالمياً.

وعليه نطلب من المسؤولين في مصلحة مياه الليطاني وجميع المؤسسات الرسمية ومنها وزارة الصحة ووزارة البيئة الإهتمام بهذا الموضوع المجحف بحق القرية النموذجية "ديرميماس" والتحقق من عدم صحة ما ورد على صفحة مصلحة مياه الليطاني.