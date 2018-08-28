النائب فؤاد مخزومي لـ tayyar.org: أسحب الثقة من الحريري بهذه الحالة... ومع تحديد مهلة للتأليف... - عقد خارجية والرئيس عون يعد ويفي وبري ميزان ذهب!

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سالي الحداد -

يفاجئك رجل الأعمال اللبناني والنائب الجديد عن المقعد السني في بيروت المهندس فؤاد مخزومي بما يملك من طروحات، هو يبدو قادراً على إيجاد الحلول لكل المشاكل التي يعاني منها البلد بطريقة انسيابية ومنطقية، يتراوح بين التشاؤم من الماضي والتفاؤل في المستقبل وصعوبة محاربة الفساد إنما حتماً بالنسبة له "لبنان حرزان" للعمل من أجله. هو ضد وجود حزب الله في سوريا ولكنه مع عودة العلاقات الحكومية مع هذه الدولة، قد يشعرك جوابه بالتناقض حول المحور الذي ينتمي إليه ليؤكد لك أن لا محور يملي عليه ما يقوله. هو مستقل، متمول من نفسه ورأيه حر نابع من قناعاته الشخصية. عضو لجنتي الأشغال والخارجية في البرلمان اللبناني يتحدث إلى موقعنا عن أبرز مواقفه وخطواته في شؤون الساعة.

1- هل أنت راضٍ عن نتائج الإنتخابات النيابية؟ ماذا حل بالطعون التي قدمتها لائحة "لبنان حرزان"؟

- أولاً، كان من الضروري أن تجري الإنتخابات النيابية بمعزل عن النتائج، القانون ليس الأمثل لأننا نتأهل على قاعدة الأكثري وينتخبوننا على مبدأ القانون الأرثوذوكسي. نتمنى أن يأخذ المجلس النيابي الجديد قراراً بإبرام قانون جديد إما على أساس النسبية على مستوى البلد أو أقله على مستوى المحافظة، أو أن يعتمد القانون الأرثوذكسي لأن الجمع بينهما فيه الكثير من الثغرات. أما بالنسبة للنتائج، فقد توقعت كل استطلاعات الرأي حصول لائحة "لبنان حرزان" على حاصلين ونصف لنتفاجأ بالنتيجة بعد إخراج المندوبين أكثر من مرة من مراكز الاقتراع بسبب مشاكل تقنية. وأعتقد أن اتفاقاً ما حصل بعدما تم الاطلاع على النتائج يقضي بأن المصلحة السياسية الكبرى تحتم تعديل الأرقام. وهنالك وزير أتحفظ عن ذكر اسمه اعترف أمام ثلة من الوزراء والنواب أن لائحتنا استطاعت الخرق بمرشحين إضافة إلى فؤاد مخزومي ولكن تمّ تغيير النتائج بعد الساعة السابعة مساءً.

أما بالنسبة للطعون، فقد بدأ البحث بها جدياً إنما لا أعتقد أنها ستحدث أي فارق لأن الجو العام السياسي مرتاح لهذه النتائج، ذلك أن العديد من الأطراف السياسية غضت النظر عن التدخلات التي حصلت خلال الفرز، فهذا الأمر يصب في مصلحتها. ونحن سنتعامل بجدية مع هذه النتيجة ليس لأننا راضين عنها، إنما لأن مصلحة لبنان أهم من مصلحتنا الشخصية. وأكرر ما قلته سابقاً أن الانتخابات كانت ضرورية بالرغم من أنها لم تتمتع بالنزاهة والشفافية، ولو لم تحصل عملية الغش في ساعات الليل الأخيرة لكنا رأينا تغيير أساسي وفعلي.

2- كيف تقيّم بدء ورشة عمل المجلس النيابي في ظل غياب الحكومة؟

- نهنئ الرئيس بري لأنه بدء بالعمل التشريعي في الوقت الضائع. وأنا لا أرى أن علينا الربط بين العمل التشريعي والعمل الحكومي، بل يجب أن نعطي الإنطباع للشعب أننا لسنا في إجازة بل بدأنا العمل.

3- هل من الممكن أن تسحب الثقة من الرئيس المكلف إذا طالت فترة التأليف؟

- كنت واضحاً عند تسمية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن أهل بيروت انتخبوني على أساس برنامجي الإنتخابي. وقد أبرمت معهم عقداً يقضي بالعمل على إيجاد حلول لملفات حياتية ملحة أهمها الكهرباء والمياه والسكن والوظائف والصحة والتلوث وغيرها. وقد سميت الرئيس الحريري لأنه أبدى استعداده للتعاون معنا على إنماء بيروت، وعملاً بمبدأ أنه علينا أن نتعاون لننتج. ولكن إن وجدنا أن الحريري لن يتبنى مشاريعنا فسنسحب الثقة بالتأكيد. ديمقراطياً، الأرقام أظهرته متقدماً سنياً على الجميع لتشكيل الحكومة، ونحن نحترم العملية الديمقراطية. أما إذا لم ينفذ ما اتفقنا عليه لمصلحة بيروت فأنا أسحب الثقة، والمعيار الآخر لإعطاء الثقة هو البيان الوزاري الذي يتناول بشكل واضح عناوين الإستراتيجية الدفاعية ومشكلة النازحين بمفهومها الأوسع ومكافحة الفساد التي علينا مناقشتها داخل مجلس النواب و ليس في مكان آخر.

4- لماذا برأيك التأجيل في تشكيل الحكومة؟ المشكلة داخلية ام خارجية؟

- الضعف في دستورنا هو عدم وجود مهلة محددة لتشكيل الحكومة. لسوء الحظ لدينا هذه الثغرة، فالموضوع جدي لأن مستقبلنا وأعمالنا على المحك. بالطبع يمنع اليوم صراع المحاور تشكيل الحكومة، فالسعودية لن تقبل بحكومة غالبية أعضائها من حزب الله وحلفائه، بينما الواقع اليوم يفيد أن حزب الله يملك الأكثرية. وهنا تبرز إشكالية الثلث الضامن الذي تسعى الأطراف كافة إلى الحصول عليه.

5- ما هي المشاريع التي تعمل على تطويرها؟

- موضوع وزارة الإسكان والتنظيم المدني هو موضوع أساسي بالنسبة لي. من الضروري أن يدرك المسؤولون أن توقف قروض الإسكان يضاعف من هجرة شبابنا. فرعاية حقوق الشباب بالسكن واجب وطني لا جدال فيه، ونخص شباب بيروت وأهلها بحقهم الطبيعي في العودة إلى مدينتهم. يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة وتخطيط لإعادة أهل بيروت إليها. يمكن البدء ببناء طابق إضافي في المناطق التي تعاني من الكثافة السكانية وقلة التنظيم وزحمة السير كالبسطة وكرم زيتون، إضافة إلى إنشاء شقق سكنية تراعي القدرة الشرائية للشباب عموماً والبيارتة خصوصاً. كما استغرب وجود مديان سبق الخيل في بيروت بينما يمكن نقله لأحد الضواحي على غرار كل بلدان العالم والإستفادة من مساحته لإقامة مشاريع تنموية، كما أن مبلغ نصف مليون دولار لتحسين نسل الخيول العربي رقم كارثي. وندعو إلى إنشاء مصانع تؤمن وظائف للشباب بدل إستيراد بضائع من الخارج بكلفة أكبر.

6- بعض الكتل النيابية وبالرغم من كبر حجمها وإمكانياتها تتعثر في وجه محاربة الفساد بسبب الجو العام السائد على ضرورة التوافق على الشؤون المصيرية في البلد. كنائب مستقل، هل أنت قادر على إحداث خرق أو تغيير؟

- وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً مهماً اليوم وهي قادرة على إيصال الصوت أكثر من أي وقت مضى، كما أنها تساهم في صنع التغيير الذي نصبو إليه. وأكد أن موقفه من اجتماعات اللجان النيابية المشتركة ودراسة مشاريع القوانين سيكون علنياً، خصوصاً أن أهالي بيروت آمنوا به ومنحوه ثقتهم وهو سيعمل من أجل تحقيق مصلحتهم ومصلحة العاصمة. ومجرد وصولنا إلى المجلس النيابي يعني قدرتنا على تشكيل حالة على الأرض ومراقبة الأعمال وإلقاء الضوء على الأخطاء التي تحصل ونقلها للرأي العام. لقد عدت إلى لبنان في العام 1992 لأني مؤمن بهذا البلد وأسست شركات لتأمين وظائف للشعب اللبناني وحوربت من قبل السوريين آنذاك، إلا أن بالي طويل جداَ واستطعت عبر مؤسسة مخزومي والشركات التي أسستها تأمين الكثير من الوظائف. وبات من المعلوم أن التسوية آتية إلى المنطقة والقوى التقليدية لن تصمد بسبب مواقفها الصلبة وارتهانها إلى الخارج . أما نحن فمتعاونون مع الجميع وصامدون بسياسة الإنفتاح.

7- هل من تنسيق مع باقي الفائزين في بيروت الثانية حول مشاريع إنمائية للمدينة؟

- بشكل عام لا توجد قواسم مشتركة بين الفائزين في دائرة بيروت الثانية، لكننا اجتمعنا مع الرئيس الحريري أكثر من مرة وبحثنا بعدة مشاريع لم نتلق أي رد بتأكيدها أو رفضها حتى الآن. ولسوء الحظ، فإن السبب الأساسي لغياب التنسيق هو أن بعض الأطراف خاضت الإنتخابات في بيروت على أساس محاور سياسية وغير إنمائية.

8- ما هو تقييمك للمجلس البلدي في بيروت؟ ما هو الدور الذي تلعبه ممثلة الحزب هدى الاسطة؟

- ان دخولنا معترك البلدية جاء ضمن ظروف تمديد المجلس والفراغ الرئاسي وقانون الانتخاب الاكثري وعدم تنظيم صفوف المعارضة في ذلك الوقت. وكان الهاجس الاساسي لدينا اطلاق مسيرة انمائية وابعاد السياسة عن المجلس البلدي. لكن في الواقع لم تأت الممارسة مطابقة مع تلك الضمانات. ونحن في مؤسسة مخزومي نطالب منذ زمن بعيد بكل ما طالب به المجتمع المدني خلال الانتخابات. اليوم لدينا ممثلة واحدة في البلدية ودخلت على أساس أن تكون مسؤولة عن مكننة البلدية نظراً لخبرتها في هذا المجال. وبعد مرور سنتين لم نر أي نية في دعم هذا المشروع الذي يحد من الفساد بنسبة 70% ويحل الكثير من مشاكل المواطن. وهي في اجتماعات البلدية، توافق على ما نقتنع به وتعارض المشاريع التي لا نقتنع بها. فمثلاً في ملف تمويل "ميدان سبق الخيل" انتظر أعضاء المجلس البلدي أن تأخذ ممثلتنا إجازة وصوتوا على المشروع الذي مر من دون قدرتها على المعارضة. أما بالنسبة لموضوع المهرجانات، فنحن نوافق بأنها تعطي انطباع جميل للمدينة إنما نفضل أن تصرف البلدية الاموال على دعمها للمالكين والمستأجرين وتمويل المهرجانات من الشركات الممولة والمستفيدة.

9- ما هو موقفكم من المحرقة ؟

- المحرقة هي من الخيارات المطروحة إنما نفتقر للتنظيم والإشراف الفني الفعلي في هذا المشروع. البلدية اليوم هي من تضع الشروط على مقاس أشخاص وشركات معينة إنما همنا كمواطنين هو الضرر الناتج عن التلوث. هنالك نماذج محلية كتجربة مشروع شركة "سيكومو" في البقاع الذي يقوم على فرز وإعادة تدوير الورق والكرتون ومعالجة النفايات لإنتاج الطاقة بكلفة معقولة. فلماذا لا نسلمها لشركة خاصة ونقيم لجنة إشراف مكونة من أهالي بيروت لمراقبة عملها؟ أعتقد أن الدولة لا يجب أن تدخل بالمشاريع العامة لأنها تنتهي دائماً بالمحاصصة وبالتالي تفتح باباً للفساد، إذاً نحن لسنا ضد المحرقة بل ضد طريقة التعامل معها، وعتبنا على البلدية أنها تقوم بأعمال صغيرة وتهتم بالشكليات إنما لا نرى التحسن الكبير في المدينة.

10- كمستقل عن مقعد سني في بيروت، هل أنت اليوم جزء مما سمي بالعقدة السنية؟

- أنا لست جزءاً من العقدة وانتخبت كنائب لا كوزير. على الرئيس الحريري اليوم أن يقتنع بأنه لم يعد يشكل الأكثرية المطلقة في الطائفة السنية وهو أخذ الخيار بأن لا يتعاطى مع النواب السنة من خارج تيار المستقبل. ونحن ستنخذ قرارنا بإعطاء الثقة على أساس التشكيلة والبيان الوزاري.

11- مشروعك الأول اليوم هو مكافحة الفساد، من هم الفاسدون؟ وكيف نبدأ بمحاربتهم؟

- النظام ككل يحمي الفاسدين. والموافقة على الموازنة بالأرقام المتضخمة أظهرت بأن البعض ويعمل من خلال المجلس النيابي لمصلحته الشخصية ولتمرير الصفقات لا لمصلحة البلد. الخطوة الأولى لمحاربة الفساد هي عبر الإعلام والمجتمع المدني وطرح المواضيع علناً وتسليط الضوء عليها. أنا انتخبت لأحدث تغييراً وبإمكان الشعب محاسبتي وعدم انتخابي مجدداً في حال فشلت.

12- كيف هي علاقتك مع الأطراف التالية:



- فخامة الرئيس ميشال عون: هو عماد الجمهورية و"بي الكل". الثابت في نظامنا وينفذ كل ما وعد به.



- الرئيس نبيه بري: رئيس يدير الأمور بميزان الذهب ودوره مهم جداً



- الرئيس سعد الحريري: أتمنى له كل الخير



- الوزير جبران باسيل: هو الأكثر ديناميكية في الحكومة ويدرس ملفاته بتفاصيلها وهو بدون شك يعمل كثيراً



- حزب الله: هو أمر واقع ومكون أساسي. لا أتوافق معهم في تدخلهم في سوريا أو في أي دولة عربية أخرى. إنما هنالك حد أدنى من العلاقة التي تربطني بهم كأي جهة لبنانية أخرى.



- النائب السابق وليد جنبلاط: إنسان مثقف ولديه طريقته في العمل السياسي. نتمنى أن نرى بعض التغيير من النائب تيمور وأن نبدأ بالعمل داخلياً وليس خارجياً.



- العلاقات مع سوريا: العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا على مستوى السفراء هي خطوة نوعية في تاريخ البلدين ومقدمة لإرساء مناخ سياسي إيجابي في العلاقات في إطار سيادة واستقلال كل من لبنان وسوريا لكن البلدين لا يتعاملان على هذا الأساس. يجب إيجاد حل لملف النازحين ونحن نرى مصلحة للبلدين في التنسيق الرسمي في هذا الإطار. وعلى أي حال، إذا كان هنالك أكثرية في المجلس تؤيد إعادة العلاقات الحكومية بشكل مباشر فنحن بالطبع نؤيد هذه الخطوة، على الرغم من أننا نجد أن من الصواب إعادة النظر في العلاقة مع سوريا وتاريخها منذ الطائف عام 1989 حتى العام 2005 لمعرفة مكامن الأخطاء وأسباب الفشل. وختم بالقول إنه لا يمكن التغاضي عن الجغرافيا، هنالك نازحون وهناك 85 كلم طول الحدود مع سوريا وهذا الموضوع يجب بحثه في مجلس النواب ورسم خريطة طريق واضحة ومتأنية تخدم مصلحة لبنان في الدرجة الأولى.