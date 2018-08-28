المشنوق: شكرًا للواء ابراهيم الذي طمأنني اني لن اعود وزيرًا

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زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق المقر الرئيسي للامن العام في المتحف للتهنئة في العيد 73 للامن العام، حيث كان في استقباله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وقال اللواء ابراهيم للمشنوق:"كنت داعماً لنا بإستمرار ولا يوجد بريد ذهب إلى وزارة الداخلية في السنوات الماضية وعاد بلا توقيع".

بدوره، حمل المشنوق للواء ابراهيم "تهنئة اللبنانيين والعالم". قائلاً:"أنتم مسؤولون عن شعبين، في لبنان وسوريا، رغم أن كل أمن عام يكون مسؤولا عن شعب واحد. ونادرا ما جاءتنا شكوى من المعابر خلال 6 سنوات من مرور الملايين عليها".

وتوجّه المشنوق الى الأمن العام بالقول:"تستحقّون التهنئة لأنّ صورة مؤسستكم في عيون الناس كل يوم أفضل من اليوم السابق، بسبب قدرتكم على خدمة الناس وتسهيل حياتهم". مضيفاً:"خلال سنوات قليلة راكمتم خبرات جديّة ونجاحات في مواجهة الإرهاب، واستطعتم كسب ثقة في لبنان وأمام العرب والغرب والعالم".

المشنوق شدّد على أننا "فتحنا كل المعابر أمام السوريين من بداية الأزمة السورية، برّاً وبحراً وجوّاً، لأن الشعب السوري استضاف اللبنانيين خلال حرب تموز 2006، والكلام عن شروط سورية لفتح المعبر الوحيد أمام لبنان لا يعبّر عن الشعب السوري، ولا يجوز أن يكون شرطه التفاوض السياسي".

وأضاف: شكرا للّواء ابراهيم الذي طمأنني أني لن اعود وزيرا في الحكومة المقبلة وما حققته اقل مما يستحقه الامن العام.

وفي سياق آخر، أشار المشنوق الى أن "اللواء ابراهيم أبلغه أنه تم اتخاذ كل الاجراءات ضمن قدرة استيعاب المطار لاستقبال الحجاج العائدين".

وختم بالقول:"انشاء الله نعيش ونرى القدس محرّرة ونستقبل الحجّاج العائدين من القدس الشريف".