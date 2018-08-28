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اجتماع تشاوري في وزارة البيئة حول معمل معالجة النفايات في بيت مري

28
AUGUST
2018
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إنعقد اليوم في القاعة الخضراء في وزارة البيئة اجتماع تشاوري للبحث في مشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة البلدية في خراج بيت مري شارك فيه الى جانب النائب حكمت ديب والنائب السابق غسان مخيبر ممثلون عن شركة Geoflint الاستشارية وأعضاء اللجنة الخاصة الممثلة للجهات المعترضة على المشروع وممثلون عن بلدية بيت مري وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي ودائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية في وزارة البيئة.
 
وفي نهاية الاجتماع أوضح النائب السابق مخيبر أنه " إتفق على متابعة الحوار للوصول الى بدائل مقبولة بيئياً تؤمن حاجة بيت مري وكل المنطقة للنمو ولادارة بيئية سليمة للنفايات ". 
 
وجاء هذا الاجتماع بعد صدور كتاب عن وزارة البيئة قضى بالموافقة على تقرير تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية البلدية على العقارين الرقم 3326 و3327 من منطقة بيت مري العقارية ، وبعد ورود شكوى وإعتراض الى وزارة البيئة على إنشاء المعمل ، ثم ورود كتاب مشترك من النائب ديب والنائب السابق مخيبر يقترحان فيه عقد اجتماع بين لجنة خاصة ممثلة للجهات المعترضة على مشروع معمل النفايات في منطقة بيت مري واللجنة الثلاثية الممثلة لوزارة البيئة والشركة المكلفة بوضع تقرير تقييم الأثر البيئي.
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