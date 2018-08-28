أبي خليل يعرض في مؤتمر دولي في النروج التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية

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شارك وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ووفد من هيئة إدارة قطاع البترول في مؤتمر ومعرض ONS (Offshore North Sea) الدوليين، في مدينة ستافنغر في النروج في السادس والعشرين والسابع والعشرين من آب الحالي، وذلك بحضور ولي العهد النروجي الأمير هاكون ماغنوس وعدد من الوزراء من الدول الأوروبية وغيرها من الدول، ورؤساء ومدراء تنفيذيين لكبرى شركات النفط العالمية.

وقد حضر الوزير أبي خليل إثر مراسم افتتاح المؤتمر لقاءً صباحيًا للوزراء المشاركين فيه، تداولوا خلاله في شؤون الطاقة ومستقبل قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

كما عقد الوزير أبي خليل سلسلة مباحثات جانبية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر ورؤساء عدد من الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز عارضًا للتحضيرات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لإطلاق دورة التراخيص الثانية وكذلك الترويج للموارد الهيدروكاربونية المحتملة في المياه البحرية اللبنانية.