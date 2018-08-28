عون لن يذهب إلى نيويورك بحكومة مستقيلة ... (الدكتور وسام صعب)

A + A -

يبدو واضحاً من مجريات وتسارع الأحداث على المستوى الداخلي اللبناني أن الأوضاع آخذة إلى مزيد من التأزم والتعقيد، ما جعل الأفرقاء المعنيين عاجزين تماماً عن فك شيفرة عقدة تشكيل الحكومة والإفراج عنها بأقل أضرار ممكنة، بحيث بات الجميع يتعاطى مع هذه المسألة على قاعدة: "كل ساعة ودبارة معها" ... وذلك بالنظر لما يختزنه هذا الملف من تعقيدات داخلية أولاً مرتبطة بالأحجام والأوزان وبالتالي عدم إستعداد أي فريق لتقديم التنازلات على إعتبار أن لكل فريق حساباته الداخلية على المستوى السياسي من حيث حجم تمثيله وقواعده ووجوده الفعلي داخل الحكومة وقدرته على التعطيل حيث تدعو الحاجة ... هذا فضلاً عن ما ينتظر الحكومة العتيدة من إستحقاقات كثيرة وملفات داهمة خارجية وداخلية والتي قد يكون أهمها الملفين المالي والإقتصادي وما إنعقد عليه العزم لمكافحة الفساد، أضف أن هذه الحكومة وكما يسميها رئيس الجمهورية هي حكومة العهد الأولى بما لها وعليها، وهذا ما يفترض معه أن تكون من حيث المبدأ متجانسة فيما بينها على المستوى السياسي وأن لا تناقض بتوجهاتها وسياساتها العامة رؤية رئيس الجمهورية تجنباً لسيناريوات التعطيل والمناكفة ومن أي جهة أتى ...

هذا كله إذا إستثنينا من حساباتنا أن الحكومة العتيدة ستشهد مبدئياً على إستحقاقين هامين على مستوى الحياة السياسية اللبنانية يتمثلان بالإنتخابات النيابية والرئاسية، وهذا بحد ذاته يجعل من عملية التأليف أمر في غاية التعقيد من هذه الزاوية ...

كما ومن جهة ثانية يجب ألا يغيب عن بالنا أن أمر تشكيل الحكومة بات واقعاً مرتبطاً بمصالح دول إقليمية ما يعني أننا أصبحنا أمام مسألة حسابات خارجية تحكم واقع التشكيل بكل حيثياته وتفاصيله بدءاً بالبيان الحكومي الرسمي المنتظر وصيغته على مستوى علاقات لبنان بالخارج وسياسة النأي بالنفس وإنتهاء بسياسة الحكومة عامة على المستوى الخارجي.

إذاً، فإن مسألة التشكيل أو التعطيل لم تعد مرتبطة فقط بحالة معينة أو واقع بذاته يمكن حله عن طريق المونة أو بتسوية داخلية، إنما على الأرجح فقد تكون المسألة بكليتها قد تعدت هذا النطاق لتصبح الأمور محكومة برمتها بواقع إقليمي تتقاذفه المصالح، ما يجعل الرئيس الحريري عاجزاً عن فك هذه الشيفرة رامياً الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية من باب تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية علها تستطيع بحنكتها تدوير الزوايا وحل هذه الأحجية على قاعدة أننا دخلنا المحظور وتخطينا الخطوط الحمراء، مع التمسك بالرئيس الحريري لتشكيل الحكومة بعيداً عن أي سيناريوات أو إفتراضات تساق في هذا الإطار، خصوصاً وأن الرئيس عون لن يذهب على الأرجح إلى نيويورك لحضور الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة بحكومة تصريف أعمال مستقيلة غير مؤهلة سياسياً ودستورياً ودولياً لتحمل المسؤوليات وعقد الإلتزامات ...

هذا بالإضافة إلى أن ترؤس رئيس الجمهورية لوفد وزاري منبثق عن حكومة مستقيلة لن يكون مجدياً ومشجعاً أمام المجتمع الدولي ما سيؤثر حتماً على سمعة لبنان في المحافل الدولية وسينقص من هيبة الدولة اللبنانية ورئيس جمهوريتها ...

فهل يكون آخر الدواء الكي؟؟ وهل من الممكن أن يتجه رئيس الجمهورية نحو وزارة تكنوسياسية مصغرة يرأسها سعد الحريري ضمن إطار المحافظة على الستاتيكو الراهن بما يضمن تمثيل جميع الأفرقاء بالحد الأدنى اللازم بعيداً عن مسألة الأوزان والأحجام بإعتبار أن حكومة من هذا النوع قد تخلق جواً من الثقة لدى المجتمع الدولي وستكون بالوقت نفسه أكثر كفاءة وديناميكية في التعاطي مع الأزمات.