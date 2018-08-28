الرئيس عون هنأ الامن العام بعيده الــ 73 منوها بتنفيذ المهام المطلوبة بحرفية عالية

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رئيس الجمهورية التقى النواب بقرادونيان واسود وديب وسفير الدانمارك ومنح وسام الارز الوطني للسفير الالماني لمناسبة انتهاء مهامه

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الامن العام بعيده الـــ 73، منوها خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بالجهود التي يبذلها افراد المؤسسة ضباطا ورتباء وعسكريين باشراف مباشر من اللواء ابراهيم.

وقال الرئيس عون ان الامن العام استطاع، بالتعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية الاخرى، المحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، ونفذ الكثير من المهام الدقيقة المطلوبة منه بحرفية وفعالية لعل ابرزها تنظيم العودة الامنة لمجموعات من النازحين السوريين الى بلادهم. كذلك اشاد رئيس الجمهورية بالانجازات التي حققها الامن العام على صعيد تنظيم المعاملات العائدة للمواطنين والعرب والاجانب المقيمين في لبنان او الوافدين اليه، ما شكّل نموذجا يحتذى به في علاقة المواطن بإدارات الدولة التي يجب ان تكون في خدمته وليس العكس.

وفيما حيا الرئيس عون ذكرى شهداء الامن العام، طلب من اللواء ابراهيم نقل تهانيه بالعيد الى اسرة المؤسسة، داعياً ضباطها وافرادها الى مزيد من العطاء.

لقاءات سياسية وديبلوماسية

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية، اضافة الى متابعة البحث في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

النائب بقرادونيان والمطران بانوسيان

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون الامين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان ومطران الارمن الارثوذكس في لبنان المطران شاهي بانوسيان، وعرض معهما الاوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة. وخلال اللقاء، سلّم النائب بقرادونيان والمطران بانوسيان دعوة الى الرئيس عون من المجلس التنفيذي لكاثوليكية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا لحضور الاحتفال الذي يقام يوم الاحد 21 تشرين الاول لمناسبة اليوبيل الخمسين للرسامة الكهنوتية للكاثوليكوس آرام الاول، كاثوليكوس الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا، والذي يتخلله قداس احتفالي في كاتدارئية القديس غريغوريوس المنور في انطلياس.

النائب زياد اسود

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون النائب زياد اسود واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة، وعددا من القضايا الانمائية التي تهم منطقتي جزين وصيدا، ولاسيما المشاريع التي تشهد بعض الاشكالات.

النائب حكمت ديب

كذلك استقبل الرئيس عون النائب حكمت ديب الذي عرض مواضيع انمائية تخص منطقة بعبدا، واثار اوضاع مرفأ بيروت في ضوء الملابسات التي ترافق العمل فيه.

سفير الدانمارك

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير الدانمارك في لبنان السفير سفند ويفر SVEND WAEVER لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهماته المقبلة.

سفير المانيا الاتحادية

كذلك استقبل الرئيس عون سفير جمهورية المانيا الاتحادية في لبنان السفير مارتن هوث Martin HUTH لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وتقديرا للجهود التي بذلها السفير هوث على صعيد تعزيز العلاقات اللبنانية- الالمانية، منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وشكر السفير هوث الرئيس عون على مبادرته، مؤكدا انه حرص خلال السنوات الثلاث التي امضاها في لبنان على ان تكون العلاقات متينة ومفيدة وعميقة، وقد ترجم ذلك من خلال زيارتي الرئيس الالماني فرانك-فالتر شتاينماير ومستشارة المانيا الاتحادية انجيلا ميركل.