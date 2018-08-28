أسعد درغام: على الرئيس المكلف أن يبادر لوضع تشكيلة حكومية

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اكد نائب تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام خلال مقابلة على قناة OTV "ان الرئيس الحريري سيبادر في الايام المقبلة لتفعيل دوره وتدوير الزوايا مع العلم انه يملك الراي الاساسي في التأليف ولا يجب ان يكون صندوق بريد لبعض الاطراف.

وبالتالي يجب ان يبادر الرئيس المكلف لوضع تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية من دون المس بصلاحيات الرئيس الحريري.

واضاف: رئيس الجمهورية اقسم اليمين على حماية الدستور والشعب وبالتالي لديه الكثير من الامور في يديه من الممكن ان يستعملها.

وتساءل : لماذا يجب ان يوافق وليد جنبلاط على موضوع الحكومة كي تتألف، مؤكدا ان هذا الامر غير مقبول مع العلم اننا لا نريد ان نتخطى احد او ان يكون جنبلاط او القوات خارج الحكومة.

ولماذا عندما يتعلق الموضوع م بالطائفة المسيحية الجميع يريد ان يمد يده على حصتها.

ومن هنا ضرورة ان يتمسك الوزير جبران باسيل بحقوق الطائفة. ونحن مصرون ان يكون رئيس مجلس الشيوخ من الطائفة الارثوذكسية.