في لبنان.. ابتزها بصورها العارية وطلب 20 ألف دولار!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 24/8/2018 وردت رسالة عبر خدمة "بلّغ" على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإلكتروني، تتضمّن شكوى من إحدى السيدات من الجنسية الفلسطينية ومقيمة في فلسطين المحتلّة، ضدّ شخص سوري مقيم في لبنان بجرم تهديد وابتزاز.

نتيجةً للمتابعة الفورية من قِبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، ومن خلال التحريات والاستقصاءات، تمكن المكتب المذكور -خلال ساعات قليلة- من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بالتاريخ ذاته في محلّة الحمراء - بيروت، وتبيّن انه يدعى:

أ. ي. (مواليد عام 1984، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه طلب من المدّعية إرسال مبلغ /20/ ألف دولار أميركي، أو يقوم بنشر صورها العارية التي استحصل عليها من خلال التواصل معها هاتفياً وعبر "الفايسبوك"، وذلك بعد أن طلبت منه إنهاء علاقتهما.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنات والمواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.