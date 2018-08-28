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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-08-2018

28
AUGUST
2018
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البناء


كواليس
تقول مصادر فلسطينية متابعة للعلاقات بين أطراف مثلث حركة فتح وحركة حماس والمخابرات المصرية أن التعقيدات المحيطة بالقضية الفلسطينية ستتكفل بمنع فوز مشروع التهدئة في قطاع غزة على مشروع المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، وأن الخيارات تضيق بحيث يصير السير بالتهدئة مشروطاً بالسير بالمصالحة التي تريدها حماس بشروط كانت ترفضها فتح وصارت تراها مقبولة، لمنع وقوع تهدئة في غزة توحي بعزل فتح من جهة وعزل غزة عن سائر فلسطين من جهة أخرى، بينما لا تتحمل حماس الذهاب لتهدئة توحي بقبولها الضمني بصفقة القرن وتصير المصالحة بوليصة التأمين اللازمة لنفي التهمة.

الجمهورية


سُئل أحد السياسيين عن رأيه في خطاب قطب كبير فقال: «لم أرَ فيه جديداً ولا أعتبره مهمّاً».
يشهد أكثر من حزب تجاذبات داخلية حادة في سباق بين أعضائهم على التوزير.
بعد ما تمّ تأجيل موعد وزير سابق لأكثر من مرة للقاء قياديّين في حزب بارز صديق له بدأ الوزير بـ«إطلاق النار» على هذا الحزب.

اللواء


لغز
فوجئ مراقبون باهتمام، عند تصريح أدلى به قطب وسطي، من مقرّ رسمي، لا سيّما الشق الإقليمي منه!
غمز
وضعت جهات مسؤولة في مسار طبيعة ما آلت إليه الأدلة في ما خصّ اتهامات المحكمة الدولية!
همس
تتحدّث معلومات عن غياب لدور عاصمة أوروبية عن الجهود الآيلة لتذليل عقبات تأليف الحكومة!

المستقبل


يقال إنّ القيادة الروسية تسعى إلى تأمين قنوات تمويل دولية بديلة عن التمويل الأميركي والأوروبي لإعادة النازحين إلى سوريا في حال استمرار رفض واشنطن وبروكسل للخطة الروسية.

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