تدابير سير لقوى الامن بسبب اقفال نفق شكا الطريق البحرية

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صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة على طريق عام سلعاتا / الهري البحرية، بإقفال نفق شكا / الطريق البحرية نهائيا اعتبارا من تاريخ 28/8/2018 ولمدة /3/ اشهر، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير السير التالية :

تحويل السير القادم من:

- شكا نحو سلعاتا الى مفرق الجاجه بعد مفرزة طوارئ اميون باتجاه الاوتوستراد.

- سلعاتا نحو شكا الى مفرق كوبا باتجاه الاوتوستراد.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعا للازدحام.