بالفيديو - هل أزمة الاسكان إلى الحل فعلاً!؟

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وزارة المال موافقة على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الاسكانية الجديدة. تأكيد من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث سألت الـ"او تي في" عن فحوى الاجتماع وهل ان اجواء التفاؤل في تصريح الوزير حسن خليل مبررة؟ لحود يؤكد الا ملفات جديدة امام المؤسسة العامة للإسكان قبل ان يبصر الحل النور الخبر السار الوحيد لطالبي القروض السكنية المدعومة هو ان هذه المعضلة تتجه الى حل مستدام ولو بخطوات بطيئة فمشروع القانون المنقذ . (التفاصيل في الفيديو المرفق)