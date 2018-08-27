بين لبنان وسويسرا أكثرُ من وجهِ شبهٍ

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بين لبنان وسويسرا التي يزور رئيسُها لبنان، أكثرُ من وجهِ شبهٍ، على عكس ما يَظنُّ كثيرون...



فالى جانب لقب "سويسرا الشرق" الذي احتفظ به لبنان طويلاً، وعَدا عن المقومات الطبيعية المعروفة للبلدين، تبقى التعدُدية المجتمعية، ولو اختلفت طبيعتُها بينهما، وجهَ الشَبه الأبرز...



وإذا كانت سويسرا تمكّنت تاريخياً من حل إشكاليتِها التعدُدية على طريقتها، فالتعامُل مع إشكالية التعددية اللبنانية يستوجب الركونَ الدائم إلى ميثاقٍ ودستور ومعايير موحّدة على مختلف المستويات، ومنها راهناً تشكيلُ الحكومة...



وفي هذا الإطار، فرئيس الجمهورية الذي رسَم حداً فاصلاً عنوانُه "الأول من أيلول سيكون بعدَه كلامٌ إذا استمرت الأزمة"، أشار اليوم إلى أنّ رئيسَ الحكومة المكلف استمع إلى مَطالب مختلف الأفرقاء، وعليه الآن أن يبادرَ، ونحن في انتظاره...



وفي وقتٍ أكدت مصادر بيت الوسط للـotv الإصرارَ على حكومةِ وحدةٍ وطنية تُمثّل الجميع، كشفت أن الرئيس سعد الحريري سيبدأ غداً مِروحةَ اتصالاتٍ جديدة، مع التشديد على أنّ المشاورات لم تنقطع يوماً مع رأس الدولة العماد ميشال عون... وفيما يعود "تكتل لبنان القوي" إلى اجتماعاتِه الدورية غداً بعد انقطاعِ أسبوعين بفِعل عطلتي "عيد السيدة" والأضحى، لفت اليوم لقاءُ عين التينة بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي خرج بعدَه زعيمُ المختارة بسلسلةِ مواقف، يُمكن اختصارُها بعبارتين: "لا بدَّ من حكومة" و"كلُّنا مسؤول"...



غير أن بدايةَ النشرة تبقى من مطار بيروت الدولي. وأسئلةٌ قديمةٌ - جديدة إلى وزير الأشغال.