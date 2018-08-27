جريمة برج اليهودية: أهان الشيخ وشتم العزة الالهية.. فقتلوه بالسكاكين!

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صدر عن المديرية العامـة لقوى الامــن الداخلي ـ شعبـــة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 25/8/2018 وفي بلدة برج اليهودية، حصل اشكال وتلاسن بين (م. د.، مواليد عام 1974، لبناني) من جهة وبين الشيخ (خ. د.، مواليد عام 1986، لبناني) داخل احد محال السوبر ماركت، على خلفية قيام الاول بإهانة الشيخ وشتم العزة الالهية، مما اثار اعتراض وامتعاضه فحصل تلاسن بينهما، وتطور الاشكال فيما بعد على اطراف بلدتي دير عمار وبرج اليهودية بعد تدخل شقيقي الشيخ:

- (ع. د. ، مواليد 1992، لبناني)

- (ع. د. ، مواليد 1994، لبناني)

حيث حصل تضارب بالسكاكين نتج عنه اصابة (م. د.) بعدة طعنات ادت الى وفاته.

بتاريخ 26 منه، اوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي احد الاشقاء في المستشفى بسبب اصابته بجروح ، فيما سلم الآخران انفسهما الى هذه الشعبة، مع العلم انهما اصيبا ايضاً بطعنات سكين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.