الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في أفقا على خلفية الإشكال وإطلاق النار أمس

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه وعلى أثر الإشكال وإطلاق النار الذي حصل يوم أمس في بلدة أفقا، دهمت قوّة من الجيش منازل عدد من المطلوبين وأوقفت كلا من: أكرم وعاطف وعلي الهادي زعيتر.



كما دهمت منزل المطلوب عوض علي صبحي زعيتر دون العثور عليه وضبطت في منزله سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف ورمانتين يدويتين وعدداً من المماشط والذخائر والأعتدة العسكرية المختلفة، وتم ضبط وإحصاء كمية كبيرة من الحُليّْ حيث أجري اللازم القانوني والإداري بشأنها.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين وسُلّمت المضبوطات إلى الشرطة العسكرية بناءً لإشارة القضاء المختص".