ماذا قال شقيق معين شريف بعد خلافهما

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بيان:

مع كل تقديري لكل الوسائل الإعلامية و إهتمامها لتغطية حفل أخي الفنان معين شريف في مهرجانات بلدتنا اليمونة و تحديداً خبر صعودي الى المسرح و تقبيل رأس أخي ،وجدت من المناسب أن أوضح الآتي:

تصالحت مع أخي عشية عيد الميلاد عام ٢٠١٧، و إحتفلنا سويةً في تلك المناسبة،غير ان مصالحتنا لم تترجم لجهة العمل سويةً بسبب تأسيسي لشركتي،شركة منجد و معين،و التي هي عبارة عن شركة هندسية مصنفة في وزارة الطاقة و المياه،أما إعتلائي المسرح و تقبيل رأس أخي فهي لحظة عاطفية لا صلة لها بأي حسابات سوى الترجمة الفعلية لعاطفة الأخوة النبيلة التي تربينا عليها منذ صغرنا،إشارة إلى أن أخي معين هو شقيقي الأكبر،إذ يكبرني بأربع سنوات،و كان الراعي لنا بعد الله في مرحلة خسارتنا لوالدتي عام ١٩٩٥،و من ثم والدي عام ٢٠٠١،و أكن له كل حب و تقدير و عرفان،و إن كنا قد إختلفنا مرحلياً،غير أن خلاف الرأي لا يهدم بالود قضية،و أختم بذلك الشعر الذي منه إستوحى والدنا أسماءنا:

الحرُ للحرِ معينٌ منجدٌ له.....على الخطب إذا الخطب عرى

أكرر شكري لكل المواقع و الوسائل الاعلامية التي تناقلت خبر مصالحتنا،زيادة الخير خير،و كل الشكر لوالداي المرحومان محمد صادق شريف و منى ناصر لأنهم زرعوا فينا روح المحبة و نبذ الأنا،و هذا ما يجعل من كل خلافاتنا غيمة صيف و تمضي،و أنهي بإحدى حكم الإمام علي(ع):

أول الغضب جنون و آخره ندم،مع كل شكري و تقديري للجميع تحياتي