الرئيس عون تسلّم رسالة من الرئيس الرواندي نقلتها وزيرة الخارجية تمنى فيها دعم لبنان لترشيحها لمنصب الأمين العام للفرانكوفونية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وزيرة الخارجية والتعاون وشؤون منطقة شرق افريقيا في جمهورية رواندا السيدة لويز موشيكيوابو Louise Mushikiwabo التي نقلت اليه رسالة من رئيس رواندا بول كاغامي Paul Kagame تضمنت التأكيد على توطيد العلاقات بين لبنان وراوندا وتفعيلها في المجالات كافة، وطلب دعم لبنان لترشيح الوزيرة الرواندية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدول الفرانكوفونية التي تلتئم على مستوى القمة في يريفان في 10 و11 و12 تشرين الأول المقبل. واشارت الوزيرة موشيكيوابو إلى أن قمة الدول الافريقية اتخذت قراراً بدعم ترشيحها إلى هذا المنصب، وانها تتطلع إلى أن تحظى بدعم لبنان نظراً لدوره في منظمة الفرانكوفونية ولعلاقاته داخل المنظمة وعلى المستوى الدولي. وعرضت الوزيرة لبرنامجها في حال انتخابها مركزة على أن يكون للبنان الموقع الذي يستحقه داخل مجموعة الدول الفرانكوفونية.



ورحب الرئيس عون بالوزيرة الرواندية وحملها تحياته إلى الرئيس كاغامي، منوهاً بأهمية الدور الذي تلعبه منظمة الفرانكوفونية وبدور لبنان في نشر قيم الفرانكوفونية في محيطه. وقال أن لبنان قدم ترشيحه لاستضافة المكتب الإقليمي للفرانكوفونية في الشرق الأوسط وفي حال الموافقة فإن هذا المكتب سيكون الأول للمنظمة في المنطقة التي تشهد إقبالاً متزايداً على اللغة الفرنسية في الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً. كما ركز الرئيس عون على رغبة لبنان في أن يكون مركزاً دولياً لحوار الحضارات والثقافات والأديان والأعراق. وتمنى رئيس الجمهورية لوزيرة خارجية رواندا التوفيق.