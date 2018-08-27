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ضاهر يدعو إلى الإستجابة لهواجس الناس والإبتعاد عن اللغة الشعبوية وعقلية التآمر

27
AUGUST
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر البيان التالي:
في ظلّ السجال الحاد والردود حول ملف الكهرباء في زحلة، نجدّد التأكيد أنَّ المطلب الأساسي والذي رفعنا لواءه من اللحظة الأولى يبقى تخفيض فاتورة الكهرباء الباهظة لشركة كهرباء زحلة.


في موازاة ذلك، وفي ظل عدم الإمكانية القانونية والتشريعية للتمديد لشركة كهرباء زحلة، وهذا ما أكده رئيس مجلس الإدارة أسعد نكد في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، واستمرار بيعها كيلو الكهرباء وات بقيمة 50 ليرة ما يؤدي إلى خسائر على الدولة بقيمة 30 مليون دولار سنوياً، أقدم الإقتراح التالي تقديم الكهرباء من شركة كهرباء لبنان بالسعر الطبيعي المعتمد في كل لبنان، وفي وقت انقطاع التيار تستمر شركة كهرباء زحلة بإنتاج الكهرباء بحسب تعرفة وزارة الإقتصاد، وأن تعطي وزارة الطاقة رسمي الاشتراك والتأهيل لشركة كهرباء زحلة التي تستمر في أعمال صيانة الخطوط، على أن تركب الشركة عداداً ثانياً. وبذلك تكون شركة كهرباء لبنان هي التي تقدم الكهرباء للمواطن بالسعر العادل، في وقت تدفع رسمَي الإشتراك والتأهيل المذكورين بالفاتورة الرسمية لشركة كهرباء زحلة بدل صيانة وخدمات.

إنَّ هذا الإقتراح يحقق سلسلة أهداف في الوقت نفسه:
فمن جهة يؤمن الكهرباء للمواطن الزحلي بسعرٍ عادل ومنخفض واستمرارها 24 ساعة على 24، كما يخفف نزيف خسائر الدولة، والأهم أنه يحافظ على الواقع الوظيفي والإجتماعي لموظفي الشركة التي تحقق ربحاً عادلاً لا يظلم المواطنين.


إننا نطرح هذا الإقتراح على جميع الفعاليات وشرائح المواطنين في المنطقة من أجل التداول به للوصول إلى بر الأمان بعيداً من اللغة الشعبوية التي لا تؤدي إلا إلى الظلام.

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