الصراف: مصلحة لبنان واللبنانيين أن نكون غير مرتبطين بأي شيء غير أرضنا

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رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف أن “مصلحة لبنان واللبنانيين أن نكون غير مرتبطين بأي شيء غير أرضنا وبناء مستقبلنا لنحمي بلدنا من أي عدو طامع أو تدخلات من شأنها زعزعة استقرارنا وعرقلة العهد وتأخير ولادة الحكومة والمشاريع”.



وأضاف الصراف “من الطبيعي وحقنا عمل مصلحة لبنان وسياسة النأي بالنفس هي عن الأزمات والحروب”.



ودعا الصراف الجميع إلى أن “يعلم أن تعلقنا بأرضنا وهويتنا يجعلنا أقوى وأكثر تشبثا والتفافا حول رئيسنا القوي وكلنا أمل بحكمته المعهودة وصلابة مواقفه الوطنية وسعيه الدائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين فقط”.