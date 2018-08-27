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رسالة من موغيريني الى الوزير باسيل.. ماذا جاء فيها؟!

27
AUGUST
2018
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رسالة من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفوضية الاوروبية السيدة فيديريكا موغيريني، وذلك ردا على رسالته بشأن التمديد لقوات اليونيفيل. وقد أكدت السيدة موغوريني على أهمية دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وضرورة عدم تخفيض موازنتها، كما أكدت على أن الاتحاد الأوروبي يلتزم دعم هذه القوات لا سيما القوة البحرية، واثنت على دور الجيش اللبناني الأساسي في حماية لبنان.


ذكرت الممثلة العليا بنسبة مشاركة دول الإتحاد الأوروبي في قوات اليونيفيل التي تتخطى ال ٣٥% من عديدها تتوزع على ١٤ دولة، كما أنها من المساهمين الأساسيين في موازنتها.


تعبر هذه الرسالة عن موقف الاتحاد الأوروبي الحاسم بعدم المس بولاية وعديد وموازنة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

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