living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المبادرة الروسية ستنجح في إعادة النازحين والرهان على التوطين فشل

27
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
د. علا بطرس - 
 
جاءت المبادرة الروسية متطابقة مع الموقف الرسمي اللبناني بعدم ربط العودة بالحل السياسي بل بظروف الامن والاستقرار التي ما ان تتحقق في سوريا حتى تصبح العودة الآمنة ممكنة وهذا ما هو عليه الحال ببسط سلطة الحكومة السورية على اكثر من ٩٦٪؜ من اراضيها. وما إن أعلنت روسيا غداة قمة هلسنكي عن مبادرة تفضي الى عودة اللاجئين والنازحين الى سوريا وسحبها كورقة من البازار السياسي ومعالجة الملف في اطاره الانساني حتى شكّك البعض فيها معتبراً انها لن تتحوّل الى آلية عملية واذا تحولت لن يكون ذلك وفق اجماع دولي وستُجهض. الا ان هذه التصورات غير واقعية لأن روسيا تعمل بشكل حثيث وفق المعطيات التالية:
 
انشاء لجان مشتركة مع الدول المعنية ومنها سوريا حيث ينشط المركز الروسي في رصد عملية العائدين وفي نزع الالغام من المناطق التي تتحرر وفي دور للشرطة الروسية في مراقبة الاوضاع الميدانية عن كثب فضلاً عن دور مركز المصالحة في حميميم الذي قام مع وزارة المصالحة السورية بتسوية اوضاع مع المسلحين وفي انضمام ٢٥٠٠ من المدن والبلدات الى المصالحة... هذا وانشأت سوريا لجنة خاصة برئاسة وزير الادارة المحلية والبيئة وتقوم بمسح المناطق المتضررة وتؤهل المدارس وتعرض القروض الميسرة وفرص العمل والضمان الاجتماعي... هذا وكانت وقعت مع ايران على اتفاق استراتيجي اقتصادي لإعمار ٣٠ الف وحدة سكنية... هذا وقامت روسيا بإنشاء لجنة مشتركة مع تركيا بالاضافة الى الاعلان اللبناني من موسكو عبر وزير الخارجية جبران باسيل عن انشاء لجنة تنفيذية مشتركة لوضع المبادرة الروسية على السكة الصحيحة.
 
اما دوليا، يمكن القول ان المبادرة الروسية اتت لتقوّض التوجه الدولي الداعم للاندماج والتوطين وهذا ما ورد جلياً في تقرير بان كي مون ٢٠١٦ ومؤتمر بروكسل ٢٠١٨ الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وصحيح ان المبادرة الروسية لم تتحول بعد الى اجماع دولي لكن القيادة الروسية تنشط في هذا الاتجاه، كما ان قضايا كثيرة في العالم لم تحظ بذلك او حتى لم تمر عن طريق الامم المتحدة ومع ذلك تحولت الى واقع بفعل لعبة المصالح الدولية كالاتفاق النووي مع ايران الذي نقضته الولايات المتحدة الاميركية واستمر فيه الاتحاد الاوروبي او حتى حرب العراق ٢٠٠٣ التي حصلت بتحالف اميركي- بريطاني ولكن خارج عن غطاء الشرعية الدولية...
 
وتبقى المشاورات التي اجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء ذات تأثير في اللعبة الدولية ملفتة كونها حملت النقاش حول مجموعة ملفات مهمة للمصالح المباشرة لا تقلّ اهمية من ملف سوريا نفسه. يُعتبر "السيل الشمالي ٢" اكثر حيوية لألمانيا وأمن اسرائيل والدور الايراني في سوريا اكثر قلقاً للولايات المتحدة الاميركية والارهاب المعولم والهجرة غير الشرعية اكثر حساسية لدى فرنسا وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي عامة... وبالنسبة للبنان ان مصلحته المباشرة تقضي بعودة النازحين التي كان ان بدأها منذ نيسان الماضي ولا شيء سيحول دون ذلك.
علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout