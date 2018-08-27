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الرئيس السويسري من بعبدا: ندرك التحديات التي يواجهها لبنان جراء الصراع في سوريا

27
AUGUST
2018
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اوضح الرئيس السويسري الآن برسيه في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه "شهدنا توقيع اتفاق حول الالغاء المتبادل لالغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية"، لافتا الى ان "المباحثات تناولت العلاقات الاقتصادية والازمة السورية وندرك التحديات التي يواجهها لبنان جراء الصراع السوري، ونوجه التحية الى التضامن والكرم الذين أظهرهما لبنان باستضافة اللاجئين السوريين وتأمين الحاية لهم، وسويسرا تدعم لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وهذا السبب الذي دفع سويسرا لتأخذ بعين الاعتبار اللاجئين والمجتمعات المضيفة وسنواصل مساعدة لبنان الى أن تتوفر ظروف العودة الطوعية".


وراى انه "في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن نجد حلولا وننجح في توفير الظروف الامنة التي تضمن العودة ولا ننسى الحل السياسي والتوازن بين الاثنين لضمان سير الامور ميدانيا. المباحثات الثنائية يمكن أن تكون مهمة في هذا الاطار ونعي دور المجتمع الدولي والاطار الثنائي"، مضيفا:"لا نعتبر أنها مسألة لبنانية بحت ولا اقليمية لا تعنينا بل مسألة عالمية نتمنى أن نتمكن من دجعمكم فيها ولطالما كنا الى جانب لبنان في هذا الاطار".


ولفت برسيه الى اننا " تحدثنا عن القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية وهناك امكانات يمكن تطويرها ونحتاج الى الاستقرار، وعدم الاستقرار والوضع الاقليمي يرخيان بظلالهما على الاقتصاد الاقليمي ونحن مستعدون لمواصلة العمل لتوفير الظروف للتبادلات الاقتصادية والاستثمارات. ومسألة التشريعات وحماية الملكية الفكرية مهمتان"، مشيرا الى ان "في مسألة الحوار ما بين الاديان، نحن مستعدون لتعميق هذه الافكار لاننا نتشاطر مع لبنان وجهات الظر ومستعدون لتسهيل النقاشات ونقل خبرتنا في مجال اللامركزية والحياد، ونعرف أن ما فعلنا في بلدنا ليس كله يمكن تطبيقه ولكن هناك يمكن العمل عليها. موصممون على تعميق الصداقة الموجودة على الصعد الاقتصادية والثقافية ونتمنى للبنان الافضل في تشكيل الحكومة الجديدة بحيث يمكن الاستجابة باسرع وقت للتحديات".

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