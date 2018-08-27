إعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز سفر دبلوماسي بين لبنان وسويسرا

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وقع صباح اليوم مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي خوري والسفير المفوّض لمنطقة الشرق الأوسط بشؤون الهجرة Urs Von Arb اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية و المجلس الفيديرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز سفر دبلوماسي .

وكان قد عُقِد حوار حول الهجرة بين لبنان وسويسرا في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 18/3/2018 شكّل مناسبة للتفاوض على النص النهائي من اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وتم التوقيع على محضر الحوار الذي تضمن، بناء على طلب الجانب اللبناني، الإشارة إلى الاستمرار في التفاوض بين الجانبين السويسري واللبناني في المستقبل لكي يشمل الاتفاق فئات جوازات أخرى.