living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسعد: مخطط ضرب العهد لن يمروحماسة القوات لصلاحيات رئيس الحكومة مُريبة‎

27
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استغرب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد، أن تكون الممارسة السياسية بلغت هذه الدرجة من الوقاحة، والتي باتت تسمح لطرف سياسي بأن يرتكب الخطيئة علناً، ولا يتوانى عن اتهام سواه بارتكابها، ولا يستهيب الرأي العام الذي يرى ويدرك ما يجري، ويعرف من هو الجلاد ومن هي الضحية.
 
وأشار مسعد في تصريح، الى أن البعض يتراجع عن وعوده ثم يتهم سواه بنسف  الاتفاقات القائمة. ويقف في وجه مشاريع العهد التطويرية ويعرقل اي انجاز يمكن تحقيقه. ومن ثم يعمد الى عرقلة ولادة حكومة العهد بعد الانتخابات النيابية، والتي كان يُفترض أن تبدأ رزمة الاصلاحات المخطط لها لنقل البلد من مرحلة الضمور الى مرحلة الانتظام والازدهار.
 
تابع مسعد: اذا كان رئيس رئيس الجمهورية او رئيس التيار الوطني الحر تحدثا عن انتهاء مفاعيل اتفاق معراب، فهذا لا يعني ان التيار هو الطرف الذي نسف الاتفاق، بل من رفض تنفيذ العنوان الابرز في  الاتفاق هو الطرف الذي ضرب الاتفاق. وعندما يتحدث التيار الوطني الحر عن  انتهاء مفاعيل اتفاق معراب، لا يعلن قرارا بضرب الاتفاق، بل يصف الوضع كما هو عليه. 
 
تابع مسعد: يستخدمون اليوم ملف تشكيل الحكومة لمواصلة مخططهم لضرب العهد. ومن  المستغرب والمريب، هذه  الحماسة التي يبديها حزب القوات اللبنانية للدفاع المستميت عن صلاحيات رئيس الحكومة، ورفض الاعتراف بصلاحيات رئيس الجمهورية. هل بهذا الاسلوب تدافع القوات عمّا تسميه المجتمع المسيحي، وتدّعي الحرص عليه من خلال اتفاق معراب؟
 
ختم مسعد: رئيس الجمهورية، بما يمثل، يملك من القدرات القانونية والشعبية بما يؤهله ليكون قادرا على التصدّي لمخطط إفشال العهد، وتحويل البلد الى ضحية. ومن يراهن على ترهيب العهد بالفتنة، عليه ان يعرف ان الفتنة تبدأ بالسماح بنجاح تفشيل العهد، وهذا الامر لن يحصل، وسيكون التصدّي لهذا  المخطط بالقوة نفسها التي يعتمدها المخططون والمنفذون في محاولة لإنجاح هذا المخطط التخريبي،  الذي  أذا مر، سيدفع ثمنه لبنان واللبنانيون، وهذا ما لن يسمح به فخامة رئيس الجمهورية، الذي لديه مروحة من الخيارات للحفاظ على البلد وأهله.               
   
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout