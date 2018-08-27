مسعد: مخطط ضرب العهد لن يمروحماسة القوات لصلاحيات رئيس الحكومة مُريبة‎

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استغرب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد، أن تكون الممارسة السياسية بلغت هذه الدرجة من الوقاحة، والتي باتت تسمح لطرف سياسي بأن يرتكب الخطيئة علناً، ولا يتوانى عن اتهام سواه بارتكابها، ولا يستهيب الرأي العام الذي يرى ويدرك ما يجري، ويعرف من هو الجلاد ومن هي الضحية.

وأشار مسعد في تصريح، الى أن البعض يتراجع عن وعوده ثم يتهم سواه بنسف الاتفاقات القائمة. ويقف في وجه مشاريع العهد التطويرية ويعرقل اي انجاز يمكن تحقيقه. ومن ثم يعمد الى عرقلة ولادة حكومة العهد بعد الانتخابات النيابية، والتي كان يُفترض أن تبدأ رزمة الاصلاحات المخطط لها لنقل البلد من مرحلة الضمور الى مرحلة الانتظام والازدهار.

تابع مسعد: اذا كان رئيس رئيس الجمهورية او رئيس التيار الوطني الحر تحدثا عن انتهاء مفاعيل اتفاق معراب، فهذا لا يعني ان التيار هو الطرف الذي نسف الاتفاق، بل من رفض تنفيذ العنوان الابرز في الاتفاق هو الطرف الذي ضرب الاتفاق. وعندما يتحدث التيار الوطني الحر عن انتهاء مفاعيل اتفاق معراب، لا يعلن قرارا بضرب الاتفاق، بل يصف الوضع كما هو عليه.

تابع مسعد: يستخدمون اليوم ملف تشكيل الحكومة لمواصلة مخططهم لضرب العهد. ومن المستغرب والمريب، هذه الحماسة التي يبديها حزب القوات اللبنانية للدفاع المستميت عن صلاحيات رئيس الحكومة، ورفض الاعتراف بصلاحيات رئيس الجمهورية. هل بهذا الاسلوب تدافع القوات عمّا تسميه المجتمع المسيحي، وتدّعي الحرص عليه من خلال اتفاق معراب؟

ختم مسعد: رئيس الجمهورية، بما يمثل، يملك من القدرات القانونية والشعبية بما يؤهله ليكون قادرا على التصدّي لمخطط إفشال العهد، وتحويل البلد الى ضحية. ومن يراهن على ترهيب العهد بالفتنة، عليه ان يعرف ان الفتنة تبدأ بالسماح بنجاح تفشيل العهد، وهذا الامر لن يحصل، وسيكون التصدّي لهذا المخطط بالقوة نفسها التي يعتمدها المخططون والمنفذون في محاولة لإنجاح هذا المخطط التخريبي، الذي أذا مر، سيدفع ثمنه لبنان واللبنانيون، وهذا ما لن يسمح به فخامة رئيس الجمهورية، الذي لديه مروحة من الخيارات للحفاظ على البلد وأهله.