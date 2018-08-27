أسرار الصحف ليوم الاثنين 27 آب 2018

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البناء



خفايا

أقرّت شخصية سياسية لبنانية ضمناً وبعد طول مكابرة، بأنّ ضمان أمن وحماية المكوّنات الشعبية على اختلاف أنواعها في سورية، من التنظيمات الإرهابية هو في كنف الدولة السورية ومن خلال الانخراط في الجيش السوري، بعدما كانت تلك الشخصية نفسها، تحرّض على الجيش المذكور وترفض أيّ تعاون معه في مواجهة العصابات المسلحة.



كواليس

قالت مصادر عراقية على صلة بمفاوضات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وتسمية رئيس الحكومة إن خلط الأوراق الذي تعرفه الكتل النيابية من انسحابات وتبديل في الخيارات خلق واقعاً جديداً. فالثابت حتى الآن هما كتل الأكراد وثنائي الفتح ودولة القانون. والباقي كله عرضة للفك والتركيب. فكتلة النصر التي يترأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي صارت من عشرين نائباً والكتلة الوطنية التي يترأسها إياد علاوي صارت من عشرة نواب. ورأت المصادر أن تغييرات في كتلة المحور الوطني التي تمثّل تجمّع نواب الوسط سترسم الصورة النهائية للأحجام.

الجمهورية

تحاول مراجع روحية الدخول على خط الخلاف المتجدّد بين حزب وتيار من دون أن تلقى جواباً إيجابياً من أحد.

أُعطيت كلمة سر لوزراء ونواب في تيار سياسي بارز للقيام بهجمة مركزة على مواقع التواصل الإجتماعي ضد قياديّين في حزب حليف.

لاحظت أوساط سياسية أن هناك إيعازاً لقطبين بارزين بالوقوف إلى جانب مرجعية في إستحقاق هام في مواجهة فريق آخر يحاول الإستئثار بكل شيء.

اللواء

همس

لم تتواتر معلومات من دولة كبرى عن الموقف الحقيقي من مسار التأليف الحكومي.



قيادي حزبي، عاد مؤخرا من عاصمة قريبة، بانطباعات متشائمة إزاء الموقف من قطب لبناني.



يلقي أحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، اخفاق سائر مبادرات الحلحلة إلى طرف حليف لفريقه؟

المستقبل

يقال إنّ عدداً كبيراً من الأعراس قد أُلغيت بعدما كانت مقرّرة خلال هذا الصيف نتيجة الأزمة التي عصفت بقروض الإسكان التي تقدّم بها مئات الشباب لشراء شقق.