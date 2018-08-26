إشكال كبير وسكاكين بين عدد من الشبّان في الأوزاعي في فقرة السوشيل ميديا

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انتشر فيديو عمواقع التواصل لمذيعة نرويجية قامت بالتقيؤ فجأة على ضيف كان يشارك في برنامجها، وذلك خلال بث مباشر على قناة النرويج الثانية



انتشرت على مواقع التواصل صور ومشاهد عدة من مشاركة الوزير جبران باسيل بمخيم التيار الوطني الحر ببلدة بشتودار البترونية. ومنن هالمشهد حيث كتب احد المعلقين: شي مقضيها سفرات عائلية وخاصة.. شي مقضيها رقص ودبكة، شي متنبل ونايم ... ورئيس التيار عم يخصص يوم بالاسبوع ليكون بين شباب وصبايا التيار



على هامش مشاركة الفنان معين شريف بالمهرجانات الصيفية بمختلف المناطق اللبنانية، يصر انو يرد على اسئلة الصحافيين ويرفض إشاعة الأجواء السلبية ويتحدث دائما عن إيجابيات وإنجازات العهد ومنها سدّ اليمونة



وقع اشكال كبير في منطقة الاوزاعي بحسب الفيديو لي نشرته صفحة وينيه الدولة على موقع فيسبوك بين عدد من الشبان من الجنسية السورية اسفر عن اصابة احدهم بعدة طعنات سكاكين استوجبت دخوله الى المستشفى وهو بحالة حرجة وعلى الفور حضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها في الحادث.