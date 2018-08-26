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تعددت الاسباب والموت المجاني واحد، والمعنيون يتحدثون عن تقصير كبير من قبل وزارتي الداخلية والاشغال

26
AUGUST
2018
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العريف في الجيش اللبناني رونالدو ملكي ، جوزيف الضهر، وجهاد نادر ، هكذا دفن ربيع شبابهم في هذه النعوش البيضاء وهكذا زفوا ملائكة الى السماء . هم ليسوا مجرد ارقام جديدة لضحايا حوادث السير في لبنان ، بل هم جوزيف ، رونالدو وجهاد، لكل واحد منهم حياته، لكل واحد منهم احلامه وطموحاته ولكل واحد منهم عائلة ثكلى انتظرت كل شيئ عدا رحيلهم المفجع بهذه الطريقة

هذا ما تبقى من سيارتهم او الة الموت التي قادوها في لحظات حياتهم الاخيرة ، فهذه الاجزاء المبعثرة غير المعروفة هي عبارة عن سيارة مرسيدس اصطدمت بعامود كهرباء بعد تدهورها على اوتوستراد العبدة محلة تل حياة في عكار. وقع الحادث في ثوان اما السبب كما تشير المعلومات فيعود الى السرعة والسكر . عاملان كانا كفيلان بانهياء حياة الشبان الثلاثة فيما صديقهم الرابع جاد ابراهيم يصارع الموت في المستشفى بفعل اصابته الخطيرة. 

3 اسماء جديدة التحقت اليوم بقافلة ضحايا الموت المجاني على الطرقات فحوادث السير حصدت 115 قتيلاً و729 جريحاً منذ بداية عام 2018 وحتى مطلع الشهر الحالي

تعددت الاسباب وظل الموت واحدا فهل من يتعظ او يتحرك لوقف هذا المسلسل الدرامي الموجع؟

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