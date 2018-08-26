living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليوم دور تل عباس العكارية لتبكي . وكان بكاؤها مرا

26
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عشية اي معركة فاصلة وغداة اي معركة محورية , وفي كل مرة يخيّل ان الانتصار النهائي على الارهاب قاب قوسين او ادنى في سوريا وفي كل مرة يقترب الحسم ليصبح في متناول اليد . في كل مرة تحصل مجزرة كما في السويداء غداة تحرير الجنوب السوري او التحضير لمجزرة كما يسوق اليوم في الشمال السوري عشية تحرير واسترداد ادلب . منذ ايام يعلن وزير الخارجية البريطاني في توقيت غير مفهوم لكن في مضمون معلوم وملغوم ان داعش تتنفس وحية ترزق وان الالاف من عناصرها يتواجدون في سوريا والعراق وانها تحولت الى العمل السري وان القضاء عليها يتطلب القضاء على اسبابها . هذا الكلام من مسؤول بريطاني كانت بلاده اول من ابتدع واخترع فكرة الانتليجنس او الاستخبارات في العالم منذ 3 قرون على الاقل وتشارلز تشيرشل او شرشر بيك والليدي استير ستانهوب في لبنان من ارثهم وتراثهم . اليوم تقول موسكو ان ثمة مؤشرات ودلائل على مؤامرة جديدة تتحضر تحت ستار هجوم كيماوي مزعوم على ادلب لتبرير ضربة تنوي واشنطن وحلفائها شنها على سوريا وخصوصا بعد العاصفة التي هبت على دونالد ترامب من قلب ادارته واتهمته بالخنوع والخضوع لفلاديمير بوتين في قمة هلسنكي وسقوط النسر الاميركي في مخالب الدب الروسي , الهجوم الاميركي المضاد بدأ يتظّهر مباشرة في ملفات اربعة على الاقل : ملف النزوح وتجميد عودة السوريين الى بلادهم من الجانب الاميركي والتراجع عن تفويض الروس بذلك والثاني يتمثل بالتصعيد الممنهج والمتدرج ضد سوريا والتحضير لعدوان جديد للحؤول دون استكمال انتصار الجيش السوري وحلفائه , والثالث ارتفاع منسوب التهديدات ضد ايران من العراق الى اليمن مرورا بلبنان قبيل ساعة الصفر وانتهاء العد العكسي لمنع العالم من شراء النفط الايراني في تشرين الثاني المقبل , والرابع هو استحضار ورقة المحكمة الدولية كفزاعة ضد حزب الله وربطها بالحضور المتنامي والمتزايد لحزب الله في ساحات المنطقة وخصوصا في سوريا . 

من بين هذه الملفات تطرق السيد نصرالله في كلمته عصر اليوم الى المحكمة الدولية عازيا التأخير في تشكيل الحكومة الى مقولة تتداولها 14 اذار وهي : لا حكومة قبل صدور قرار المحكمة الدولية في ايلول وانتظار ما ستقوله والبناء عليه ضد المقاومة . السيد نصرالله نبه المراهنين على المحكمة بالقول : لا تلعبوا بالنار . قالها ثلاث مرات واللافت ايضا في كلمة السيد ان اميركا تدخلت لمنع الجيش اللبناني من المشاركة في المعركة ضد داعش في الجرود .

لكن بعيدا عن معارك الجرود والحدود التي انتصر فيها الجيش والمقاومة ثمة معركة حياة ووجود يخسر فيها لبنان كل يوم خيرة ابنائه وزهرات شبابه بشكل مجاني عبثي درامي ومأساوي على الطرقات من ظلام الليل الى عتمة القبور . اليوم دور تل عباس العكارية لتبكي . وكان بكاؤها مرا

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout