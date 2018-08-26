ذخائر القديسة مريم يسوع المصلوب تُبارك كفرشيما

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احتفلت رعيَّة مار تقلا للروم الكاثوليك – كفرشيما اليوم بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد القديسة الفلسطينيَّة العربيَّة، ابنة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والراهبة الكرمليَّة، مريم يسوع المصلوب، بحضور ذخائرها من الأرض المقدَّسة وبالصلاة من أجل فلسطين وشعبها.

شارك في القداس سفير دولة فلسطين ممثَّلاً بالسيِّدة نِفين العلي وسعادة النائب حكمت ديب ورئيس بلديَّة كفرشيما ممثَّلاً بنائبه السيِّد أندريه المرّ وبعض أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وحشد كبير من المؤمنين من جميع الكنائس المسيحيَّة. احتفل بالذبيحة الإلهيَّة قدس الأب فادي الراعي، الراهب الشويري، وألقى عظةً ركَّز فيها على حياة وقداسة القديسة مريم يسوع المصلوب وألمها الذي اندمج مع ألم الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتألَّم ويجاهد اليوم من أجل قضيته، مصليًّا من أجل السلام في فلسطين وبين أبنائها. وطلب الأب الراعي من القديسة الفلسطينيَّة أن تتشفَّع لدى الله لكي يخفِّف الآم الشعب الفلسطيني، ويمنح الجميع القوَّة للحفاظ على الأرض والوطن والإيمان والعقيدة.

وفي أخر القداس، كرَّم المؤمنون القديسة بزياحٍ حول الكنيسة وتبارك الجميع من الذخائر المقدَّسة ومن الصليب المبارك من القبر المقدَّس.